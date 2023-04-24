Когда секс с роботом станет для человека нормой?

Робот сможет заменить человека даже в постели.

Цифровизация и искусственный интеллект активно развиваются во всем мире. Некоторых такие темпы развития даже пугают. Дошло до того, что люди заговорили о сексе с роботами.

Психологи из канадского Университета Конкордия провели исследование и выяснили, когда человек будет готов заниматься сексом с роботом, и когда это станет для людей нормой. В эксперименте был задействован 321 человек. Все они прошли анонимный онлайн-опрос и ответили на вопросы из двух блоков.

Первый блок вопросов включал в себя темы демографии и этики, во втором блоке люди отвечали на вопросы о том, готовы ли они вступить в интимную связь с роботом.

Как выяснилось, для того, чтобы преодолеть порог, человеку нужно лишь достичь определенного уровня возбуждения. При этом чем сильнее сексуальное желание, тем вероятнее возможность полового акта, пишет издание The Journal of Sex Research.

Участники исследования посмотрели десятиминутный порноролик, после чего вновь вернулись к опросу. Как выяснилось, после просмотра видео откровенного характера ряд ответов на вопросы у участников изменились.

Те, кто до этого не готов был вступить в половую связь с роботом, изменил свое мнение и допустил такой вариант близости. Мужчины при этом охотнее соглашались на секс с роботом.