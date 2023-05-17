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Среда 17 мая

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Психолог: Гуф и его жена находятся в созависимых отношениях

Психолог: Гуф и его жена находятся в созависимых отношениях
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Скандал с размолвкой рэпера и его возлюбленной наделал много шума.

Размолвка Алексея Долматова и его жены Юлии Королевой продлилась недолго. Буквально на днях пара собиралась развестись, но до финальной точки дело не дошло.

Дело в том, что рэпер совершил красивый жест и извинился перед женой, выкупив огромный экран в центре Москвы. Получилось впечатляющее масштабом признание в любви.

Юлию такой поступок впечатлил она и простила мужа. Психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский объяснил, что на самом деле кроется за подобного рода отношениями.

Эксперт напомнил о понятии "созависимые отношения". Речь идет о ситуации, когда оба человека осознают проблему и неправильность своего поведения и поведения партнера, но эмоционально оказываются слишком привязаны друг другу, по этой причине не могут разойтись. Это происходит даже тогда, когда есть четкое понимание того, что отношения деструктивные.

Психолог отметила, что отношения, как у Гуфа и его жены Юлии Королевой, не являются редким случаем. Эксперт привела пример семьи, в которой имеют место пьянки, физическое насилие, измены, но, при этом, и регулярные расставания и примирения. Специалисты часто приходят к выводу, что таким людям на самом деле хорошо вместе, даже если они убедительно говорят о том, как им плохо.

Зберовская считает, что, вероятно, Гуф и Королев просто удовлетворяют какие-то свои потребности. Кто-то получает желанную популярность, кто-то — деньги, а кто-то — простое человеческое внимание и заботу, отмечает Пятый канал.

17 мая 2023, 16:20
Алексей Долматов и Юлия Королева. Фото: соцсети
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что связывает Водонаеву с женой Гуфа

Айза прилизалась, а Алена решила остаться в очках и с блином на голове
На этом селфи девушки взялись за руки. Айза обижена, она надула губы. Алена, напротив, показывает всем свои недано отбеленные виниры
Подружки не выдержали и уснули прямо во время селфи
Это селфи планировалось как тинейджерское...
А здесь продолжение - правда, подружки успели переодеться, а Алена не догрызла ноготь
Девушки решили удивить взглядом роковых женщин. Но Алене помешала рука, а Айзе кольцо в носу
Нечесаные колтуны на головах обеих, видимо, Алену не смущают
Утколицо Алены и шишка на макушке Айзы доставляют жене Гуфа немало хлопот
Посиделки в придорожном кафе
У Айзы есть пистолет, а у Алены надпись на груди
Девушки в черных капюшонах
Шикарные светские женщины

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