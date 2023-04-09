Бесплодие после 40 лет у мужчин: миф или реальность?

Существует ли климакс у мужчин?

Пары в современном обществе все чаще заводят детей в более зрелом возрасте. Для мужчин эта цифра с каждым годом все больше увеличивается. Многие представители сильного пола считают, что могут заводить детей когда угодно, в отличие от женщин. Однако природу не обманешь, и у всего есть свой срок.

Эксперты рассказали, бывает ли такое понятие как "мужской климакс", и может ли он вызывать бесплодие. Врач-эндокринолог Тамара Гелашвили уверяет, что мужчины тоже сталкиваются с климаксом после 40 лет, сообщает Пятый канал.

И если у женщин в возрасте 40-45 лет начинается менопауза, то у мужчин климакс может внешне никак не проявлять себя, однако внутренние процессы происходят, и у мужчин это называется андропауза.

В отличие от женщин у мужчин в период андропаузы не наступает бесплодие. Иными словами, мужчина даже в зрелом возрасте, хоть и реже, но все еще способен оплодотворить женскую яйцеклетку. Однако могут возникнуть такие проблемы как импотенция.

У мужчин в период андропаузы начинается медленное снижение уровня гормонов тестостерона, но это почти никак не влияет на репродуктивную функцию. У женщин же наоборот с наступлением менопаузы начинается резкая перестройка организма и гормонального фона в частности, так как детей она уже иметь не может.