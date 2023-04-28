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Пятница 28 апреля

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Как по закону избежать работы в майские праздники

Как по закону избежать работы в майские праздники
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Можно законно уйти с работы.

В трудовом кодексе России прописано, что 1 и 9 мая граждане не должны работать. Однако некоторые работодатели увиливают от законодательства и пытаются под какими-т о предлогами заставить подчиненных работать.

В 2023 году 365 календарных дней, рабочих из них — 247, а праздничных и выходных — 118. В этом году 1 мая приходится на понедельник, а это значит, что должен быть выходной день. В День Победы выходные дни установлены на 6, 7, 8 и 9 мая. Однако не все в эти дни будут отдыхать.

Хотя в кодексе установлено, что данные даты приходятся на выходные, есть исключения. Это в частности форс-мажорные обстоятельства. В таком случае работодатель должен обязательно попросить вас написать согласие на работу. В противном случае вы не обязаны выходить.

Кроме того, работать в эти дни могут люди из сферы культуры, искусства, СМИ. Работники общепита, магазинов и ТЦ, больниц, аварийно-коммунальных служб работают по своему графику, не зависящему от установленных выходных, сообщает "Общественная служба новостей".

Стоит отметить, что в выходные и праздничные дни положена двойная оплата труда или предоставлением отгула. Те, кто работает посменно, могут также рассчитывать на двойную оплату труда на майские праздники.

Если ваш работодатель нарушает ваши права, вам стоит пожаловаться в государственную инспекцию по труду или обратиться в прокуратуру и суд.

28 апреля 2023, 08:40
Майские праздники. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
ОСН✓ Надежный источник

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