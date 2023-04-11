Почему паучихи притворяются мертвыми ради спаривания – найден ответ

Ученые ответили на главный вопрос любителей пауков.

Наблюдение за поведением животных — это важная часть работы ученых. Так, можно выяснить новые факты о привычках, образе жизни и даже предпочтениях. Например, ученые установили, что некоторые паучихи вида Aterigena ligurica притворяются мертвыми, находясь в обществе самцов. Все ради успешного спаривания.

Ученые выяснили, как именно протекает процесс спаривания пауков. Подробнее об эксперименте рассказали gazetametro.ru. Паучихи специально впадают в состояние сексуальной каталепсии: они остаются неподвижными, когда потенциальный партнер оказывается рядом. Самец получает возможность поставить самку в удобное для спаривания положение, а затем начинает процесс.

Сначала самец осторожно касается конечности самки. В случае взаимной симпатии, паучиха впадает в каталепсию и можно начинать процесс. В среднем, половой акт паучков длится около двух минут — вполне оптимистичные показатели в мире животных.

Любопытно, что во время эксперимента самки избирательно подходили к выбору партнера. Далеко не с каждым поклонником паучихи притворялись беззащитными. Если же кавалер ей не понравился, впереди его ждала суровая атака и защита.