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Вторник 11 апреля

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"Вплоть до летального исхода": ветеринар заявил о важности обработки питомцев от клещей

"Вплоть до летального исхода": ветеринар заявил о важности обработки питомцев от клещей
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Ветеринарный врач предупредил владельцев домашних животных об опасности укусов клещей.

Вся природа просыпается весной. К сожалению касается это не только продолжительности светового дня и первых почек на деревьях, но и паразитов. Таких, как, например, клещи.

С корреспондентами радио Sputnik пообщался врач Павел Попков, сообщает телеканал 360. По его словам, клещи могут переносить опасные и порой даже смертельные заболевания, например пироплазмоз. Для кошек эта инфекция не представляет опасности, также как и для диких собак: их сильный иммунитет самостоятельно справляется с заболеванием. Но домашние собаки находятся в зоне риска.

"Вплоть до летального исхода", – ветеринар заявил о важности обработки питомцев от клещей.

Для того, чтобы защитить своего пушистого друга, можно использовать капли на холку, защитный ошейник или таблетки. Важно также не забывать и о том, что обработать нужно как домашних питомцев, так и тех, кто живет на улице: погладив сторожевую собаку вы можете принести клещей домой на одежде.

Также ветеринарный врач напомнил о необходимости провести обработку животного от блох, а также тщательно следить за шерстью питомца. Шерсть при весенней линьке легко скатывается в колтуны, которые потом приводит к раздражению кожи животного. Это также как и укусы клещей негативно влияет на здоровье и самочувствие собак и кошек.

11 апреля 2023, 08:00
Фото: pixabay.com
Телеканал 360✓ Надежный источник

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