Новое открытие ученых: таинственная мумия "русалки" из Японии имеет настоящий хвост

Обнародован итог исследования "русалки".

В феврале минувшего года ученые из города Курасики углубились в изучение составляющих таинственного создания. Их выбор пал на мумию "русалки", которая хранилась в японском храме и являлась объектом поклонения. Визуально это существо с хвостом и плавниками, а голова напоминает человеческую.

До наших дней дошли документы, согласно которым мумию "русалку" выловили из воды. Как передает телеканал "360", предположительно история берет начало в 18 веке.

Новое открытие ученых поразило общественность: хвост объекта оказался настоящим. Исследователи полагают, что он принадлежал рыбе. А вот голова у создания, как выяснилось, состоит из бумаги и ваты с иголками. РИА ФАН отмечает: по мнению экспертов, мумия "русалки" — творение человека.