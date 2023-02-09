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Четверг 9 февраля

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Новое открытие ученых: таинственная мумия "русалки" из Японии имеет настоящий хвост

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Обнародован итог исследования "русалки".

В феврале минувшего года ученые из города Курасики углубились в изучение составляющих таинственного создания. Их выбор пал на мумию "русалки", которая хранилась в японском храме и являлась объектом поклонения. Визуально это существо с хвостом и плавниками, а голова напоминает человеческую.

До наших дней дошли документы, согласно которым мумию "русалку" выловили из воды. Как передает телеканал "360", предположительно история берет начало в 18 веке.

Новое открытие ученых поразило общественность: хвост объекта оказался настоящим. Исследователи полагают, что он принадлежал рыбе. А вот голова у создания, как выяснилось, состоит из бумаги и ваты с иголками. РИА ФАН отмечает: по мнению экспертов, мумия "русалки" — творение человека.

9 февраля 2023, 19:20
Фото: Craig Lovell//www.globallookpress.com
Университет науки и искусств Курасики ✓ Надежный источник

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