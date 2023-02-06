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Училась в Лондоне, знает удмуртский: что известно о выигравшей "Миссис Вселенная" россиянке

Училась в Лондоне, знает удмуртский: что известно о выигравшей "Миссис Вселенная" россиянке

Победа в конкурсе "Миссис Вселенная" – серьезное достижение для Елены Максимовой.
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Радостная новость: в конкурсе "Миссис Вселенная" впервые за всю его историю победила участница из России! Ею стала 34-летняя Елена Максимова из города Ижевск.

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Разумеется, кандидатура победительницы сразу же заинтересовала ее соотечественников. Итак, что же известно о выигравшей "Миссис Вселенная" россиянке?

Родилась она в населенном пункте Гыя, расположенном в Удмуртии, сообщает издание 360. Очень любит путешествовать: посетила уже 34 страны, в одной из которых успела стать дайвером. Кроме того, за плечами у Елены Максимовой 3 высших образования, для получения одного из которых женщина училась в Лондоне. Знает удмуртский, русский и английский.

Что же до личной жизни первой красавицы: там царит тишина и благодать. Со своим единственным мужем познакомилась еще в школе: учились они в параллельных классах. Пара воспитывает двоих детей. Но времени у новой "Миссис Вселенной" хватает не только на домашний быт. У нее есть полноценная работа: она руководит сетью языковых центров города Ижевска.

Вишенкой на торте может с легкостью стать то, как Елену Максимову описывают ее знакомые. В школе была скромной и тихой, училась хорошо, а когда выросла – не стала, по словам бывшего одноклассника, "вульгарной, навязчивой, вызывающей".

Напомним, что "Миссис Вселенная" отличается от "Мисс Вселенной" тем, что в первом могут участвовать замужние, разведенные или овдовевшие женщины возрастом от 18 до 55 лет.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 февраля 2023, 14:40 Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
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