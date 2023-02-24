Психолог назвала 5 установок несчастливых женщин

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе

Лента новостей

Пятница 24 февраля

08:03Психолог назвала 5 установок несчастливых женщин 06:21Три условия, когда эмоции вызывают рак 04:33Необычное поведение птиц перед землетрясением в Турции попало на видео 02:09Как выбрать хороший чай в пакетиках: три совета эксперта 00:18Васильев день: народные приметы и запреты 24 февраля 22:23Ватные палочки в быту: 7 необычных способов использования 20:33За защитников Отечества: кто из российских звезд оказался настоящим патриотом 17:58"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым 17:44На 40-й день Панфилов раскрыл причину смерти Чуриковой 17:09"Ей никто не даст": приползшую назад в Россию вертихвостку Литвинову поставили на место 16:49Тайные страсти и внебрачные дети: что скрывал от жены любвеобильный Олег Янковский 16:32Как живет работавшая с Раневской 94-летняя звезда "Золушки" Пилецкая 16:18"Отсутствует понятие уважение": зазнавшуюся Пугачеву швырнули оземь 15:31Поторопился: сбежавший в Америку внук Пугачевой бросился россиянам в ноги 15:07Дофаминовая мода: одежда, созданная для счастья 14:36"Я предмет в семье": униженный Куценко признался в семейных неурядицах 14:10"Горечь и разочарование": Газманов высказался о подлом поступке израильтянки Пугачевой 13:43Проблемы с алкоголем, сбежавший к подруге муж и страшная нищета: трагедия актрисы Изольды Извицкой 13:17Корчится и орет: Валяющемуся у испанской помойки Панину дали под дых 12:58"Рожала не сама": припертая к стенке Орлова опубликовала благодарность суррогатной матери 12:24Что такое самозапрет на кредиты через Госуслуги и работает ли он? 11:44Лужи крови и неестественная поза: скрюченное тело Самбурской провалялось на полу не один час 11:16Нежатся на солнышке: Скрытный Дмитрий Борисов показал своих малышей 10:54Зрелище для зевак: отменивший прощание с Чуриковой муж жалеет о потраченных силах 08:20Самые вкусные закуски для любимых мужчин на 23 февраля 06:27Праздничные фильмы для защитников отечества: что посмотреть 23 февраля 04:11Сколько придется копить на свой дом 02:16Ипотеку ужесточат с мая 00:03Прохор Весенний: что нельзя делать в православный праздник 23 февраля 23:52"Я закрылась в комнате и получила удовольствие": откровения 74-летней Муравьевой 22:00Названа причина сердечно-сосудистых заболеваний 21:20"Это безумство": что Пьеха отказался делать ради любимой женщины 20:20Названа сумма сбережений для комфортной пенсии 19:40Не переживет: врач о последней капле для перенесшего два инсульта Костомарова 19:20Вскрылась связь 45-летней Жасмин со стариком Лещенко: Столько лет 19:00"Мы полюбили": женатый Куценко прыгнул в койку к Орбакайте 18:40"Откуда?": горячая Бузова шокировала наливной грудью 18:20Опасный трюк: китайский велосипедист рискнул и установил рекорд 18:00"Другой уровень жизни": упорхнувшая из России Собчак кичится роскошью 17:40"Когда пить-то?": женившегося на молодухе Гордона лишили самого дорогого 17:20Показала, что носила под одеждой: Обвиненная в фальшивой беременности Орлова наконец-то раскрыла правду 17:00"Нужно объяснить более жестко": взбешенный предательством Хаматовой Бероев закатал рукава 16:40"Мне самому умереть?": желающий получить свое Садальский шантажировал семью Собчак 16:20"Долбите ее!": украинские коллеги послали матом и прокляли желающую победы России Сташенко 16:00Мать настояла: Двуполая дочь Джоли стала похожа на мальчика 15:40Ушла из жизни ярчайшая звезда "Ленкома" 15:20Обернется проблемами: Ставший женщиной иноагент Смольянинов* задолжал деньги родине 15:00Маленький: Снявший трусы перед другим мужиком извращенец Панин предъявил свой причиндал 14:40Вернули домой: Врачи избавились от тяжелобольной Заворотнюк 14:20"В протезах встать сможет": лишившийся конечностей Костомаров получил надежду
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Психолог назвала 5 установок несчастливых женщин

119

Сексолог назвал причины, почему женщины отказываются от счастья.

Аналитик, сексолог и психолог Полина Шаховская-Книна рассказала, что женщины очень часто проходят тренинги, но даже с помощью техник не могут удержать желаемое. Почему же современные женщины сами отказываются от счастья? Интернет-издание "360" цитирует установки по версии психолога, мешающие построить счастливую жизнь.

"Не достойна счастья"

Есть такие женщины, описать которых можно словом "уставшая". Счастье для них — это тяжело и трудозатратно, поэтому им проще принять и признать, что они не достойны счастья.

"Не рождена для счастья"

Некоторые женщины считают, что смысл жизни заключен в страданиях. Если не страдаешь, значит не живешь. Подкрепляется все это установкой — "от добра добра не ищут".

"За счастье надо платить"

В народе закреплены установки — "кто много смеется, тот потом плакать будет", поэтому женщины отказываются от счастья сейчас. Иногда установки доходят до уровня фобии — лишь бы только не было хуже, чем сейчас.

"За счастьем следует наказание"

Эта установка тянется из детства. Якобы родители, знакомые или соседи осудят за слишком бурное веселье. Например, разрисованные обои или мамина косметика — ведь за это может "достаться".

"Все хорошее уже было"

Такие люди не умеют жить в настоящем. Вместо этого они только перебирают воспоминания прошлых дней, считая, что все эмоции уже остались позади. Однако, чтобы быть счастливым, дополнительные условия не нужны. Быть счастливым нужно сейчас.

24 февраля 2023, 08:03
Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
РИА ФАН✓ Надежный источник

Фоторепортаж

7 добрых историй о любви к 14 февраля

По теме

Как добиться счастья без страданий?

5 ритуалов, которые изменят ваши отношения к лучшему

Как выбрать хороший чай в пакетиках: три совета эксперта

Как быстро и вкусно порадовать себя горячим чаем?

Васильев день: народные приметы и запреты 24 февраля

Что нельзя делать 24 февраля?

Ватные палочки в быту: 7 необычных способов использования

Лайфхаки для дома.

Собянин рассказал, как московские специалисты обеспечивают сохранность Вечного огня

Обеспечение сохранности Вечного огня является предметом особой заботы правительства Москвы, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Самые вкусные закуски для любимых мужчин на 23 февраля

Что приготовить на праздник?

Выбор читателей

23/02Чтв"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым 22/02Срд"Спеть бесплатно": Оплевавшую россиян Пугачеву провожают на Донбасс ради прощения 23/02ЧтвНежатся на солнышке: Скрытный Дмитрий Борисов показал своих малышей 22/02СрдПоказала, что носила под одеждой: Обвиненная в фальшивой беременности Орлова наконец-то раскрыла правду 22/02СрдНе переживет: врач о последней капле для перенесшего два инсульта Костомарова 22/02Срд"Хочу другую": оставшийся один муж ищет замену покойнице Чуриковой