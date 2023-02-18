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Суббота 18 февраля

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5 ритуалов, которые изменят ваши отношения к лучшему

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Перукуа

Перукуа

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин

Простые способы сблизиться с партнером.

Парные ритуалы способны укрепить отношения, привнести в них гармонию и счастье. Это отличная возможность создать доверительную атмосферу, где вы сможете обмениваться своими мыслями и чувствами, дарить друг другу любовь и заботу. Интересными ритуалами для пар с "Дни.ру" поделилась Перукуа – музыкант, композитор, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин, топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии.

Мягкое пробуждение и утреннее чаепитие

От того, как вы проведете утро, зависит весь остальной день. Поэтому очень важно наполнить это время теплом и любовью к себе и партнеру. Не берите в руки телефон сразу же после подъема – первым делом надо уделить внимание своему организму. Утро – это особый момент, когда вы переходите из сна в реальный мир. Позвольте себе в полной мере ощутить этот переход. После пробуждения подышите, положите руки на тело и поздоровайтесь с ним. Скажите, что вы его любите. После этого обнимите партнера, подарите ему ласку. Может быть, у вас будет интимная близость, может – нет. В любом случае вы создадите приятную теплую атмосферу, обменяетесь энергией и зарядите друг друга бодростью на день.

Проведите вместе время и после пробуждения – устройте утреннее чаепитие. Заварите вкусный чай, сядьте рядом и получайте удовольствие от этого напитка. Это подходящий момент, чтобы поделиться своими мыслями и планами, пожелать друг другу хорошего дня.

И только когда церемония подошла к концу, можете включить свой смартфон и ненадолго окунуться в виртуальный мир.

Круг Шеринга

Это прекрасная возможность высказать свои мысли и честно рассказать о чувствах. Для ритуала будет достаточно 20 минут раз в неделю. Его суть в следующем: вы садитесь друг напротив друга и запускаете секундомер (можно включить его на смартфоне). Затем каждый из вас по очереди высказывается в течение трех минут. Один говорит, а второй контролирует время. Он ни в коем случае не перебивает и не дает своих комментариев. Он просто молча выслушивает, поскольку это момент для искреннего и свободного монолога. После трех минут наступает очередь поменяться ролями. Теперь уже второй партнер высказывается, а первый слушает и следит за временем.

И только после этого партнеры могут прокомментировать все услышанное. При этом надо быть предельно честными и уважительными по отношению друг к другу. Здесь не место критике и осуждениям. Также не стоит защищаться, если вам сказали что-то задевающее. Такой ритуал способствует взаимопониманию и укреплению отношений.

Три песни для танца

Это отличный еженедельный ритуал, который помогает расслабиться, зарядить себя и партнера хорошим настроением. Смысл активности: вы организуете совместные танцы (можно просто друг напротив друга). В первую неделю диджей – вы, во вторую – ваш партнер. И так по очереди.

Подберите 3 любые песни на свой вкус и просто танцуйте под них. Так вы создадите приятную веселую атмосферу, которой иногда недостает в длительных отношениях.

Прогулки на свежем воздухе

Старайтесь периодически выезжать за город и вместе проводить время на природе. Это подходящий вариант, чтобы хотя бы ненадолго отстраниться от будничной суеты, погулять по красивым местам, подержаться за руки. Благодаря этому ритуалу вы станете ближе друг к другу, насладитесь спокойствием и совместным времяпрепровождением.

Совместные планы

Минимум раз в год составляйте большой план действий на ближайшее будущее. И каждый месяц корректируйте его, подстраивайте под текущую ситуацию. Определитесь, чем вы будете заниматься, какие у вас совместные дела.

Обратите внимание, что чересчур жесткое планирование не приводит ни к чему хорошему – это чревато стрессовыми ситуациями и разочарованиями. Поэтому создайте для своей пары гибкий путеводитель, который можно будет в любой момент адаптировать под изменившиеся условия. У вас должен получиться своеобразный набросок задач на ближайшее время, а не строгое руководство к действию.

И, конечно же, любите друг друга, делитесь со своим человеком лаской, теплом и вниманием. Ведь это самое ценное в нашей жизни.

18 февраля 2023, 09:03
Фото: pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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