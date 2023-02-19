Как добиться счастья без страданий?

Счастье самое быстропроходящее чувство.

Все стремятся быть счастливыми, но это самое быстропреходящее ощущение в нашей жизни. О том, как его продлить, и чувствовать себя довольным, удовлетворенным и благополучным, "Дни.ру" рассказала блогер, психолог, сексолог и женский коуч Татьяна Короткова.



Совершайте добрые поступки

Очень часто делая приятное другому, мы чувствуем себя счастливее. Только здесь важно соблюдать меру: не "причинять" окружающим добро насильно и не отдавать последнее только потому, что не получается сказать "нет". Важен баланс.

Ежедневно делайте один небольшой, но важный добрый поступок. Скажите искренний комплимент, от души поблагодарите, помогите коллеге с проектом и так далее. Главное, чтобы это было вам по силам и шло от души.

Много улыбайтесь

Есть проверенное упражнение от плохого настроения: просто улыбнитесь. Пусть даже сначала это получится через силу, делайте! А затем на улыбку отреагирует мозг и пошлет сигнал на выработку эндорфинов. И настроение ваше улучшится. Поэтому привычка улыбаться и искренне смеяться сделает жизнь счастливее.

Фокусируйтесь на положительных моментах

Это довольно непросто поначалу. Ведь замечать негатив проще, так уж мы устроены. Но есть эффекивная практика, позволяющая перестроить алгоритмы работы нашего мозга – записывайте каждый день то, что с вами произошло хорошего. Даже самые мелкие события. Найдите, за что можно поблагодарить прошедший день. Так вы перенастроите фокус своего внимания, станете сразу замечать положительные моменты и будете чувствовать себя более радостным и благополучным.

Общайтесь со счастливыми людьми

Мы все – существа социальные. Поэтому общение с веселыми, радостными, успешными людьми будто заражает нас счастьем. Мы сами напитываемся положительными эмоциями, а потом транслируем их в мир, делая его вокруг себя тоже более счастливым.

Вдыхайте любимые ароматы и слушайте любимые песни

Наши органы чувств не только дают нам информацию о внешнем мире, но и создают настроение. Если вы будете стараться окружать себя любимыми ароматами и красотой, то чаще будете испытывать положительные эмоции. Добавьте в свою жизнь больше вдохновляющей музыки: например, слушайте ее по пути на работу или делая домашние дела. Лучше, чтобы треки были энергичными и бодрыми. Так вы зарядитесь энергией и поднимете себе настроение.

Найдите страстное увлечение

Человек, у которого есть любимое занятие, приносящее ему моральное удовлетворение, гораздо счастливее того, кто просто ежедневно выполняет рутинные дела. Найдите то, что поможет самовыражаться, ощущать себя частью чего-то большого и светлого.

Прощайте

Застаревшие обиды тянут из нас силы и энергию, ведь они постоянно подсознательно прокручиваются в голове. Так мы оказываемся одной ногой в прошлом и никак не можем из него уйти, освободиться, чтобы направить все силы на будущее. Учитесь на ошибках и отпускайте негатив. Этим вы сделаете себе большое одолжение и станете чувствовать себя более легким и радостным.

Займитесь спортом

Физическая активность не только укрепляет наше тело, но позволяет улучшать настроение. Поскольку во время занятий спортом – любых, даже активная прогулка отлично подойдет – высвобождается адреналин, который дарит заряд бодрости и положительных эмоций.

Улучшите жизнь

Объективно проанализируйте, что придает вашей жизни положительный окрас, а что влияет отрицательно? Подумайте, какие действия, шаги можно предпринять, чтобы исправить ситуацию.

Фокус внимания на себе

Сравнивайте себя только с собой прошлым. Четко осознавайте свою ценность и не принимайте на свой счет негатив от окружающих.