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Общество
Никола Студеный: приметы и традиции 17 февраля

Никола Студеный: приметы и традиции 17 февраля

История церковного праздника.
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Ежегодно 17 февраля православный народ почитает исповедника Николая Студийского, который жил в 9 веке от Рождества Христова и посвятил жизнь вере вопреки гонениям. На Руси церковному празднику дали прозвище — Никола Студеный. Также про этот день говорили "волчий сват", ибо в конце зимы уже начинались звериные свадьбы

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История

С детства Николай воспитывался дядей-иноком в Студийском монастыре, а по достижении 16-ти лет сам принял постриг. Взгляды праведника раздражали императора-иконоборца Льва Армянина. Так, из-за веры преподобный попал в тюрьму, а после освобождения его избрали игуменом родного монастыря. Но управлять в обители пришлось недолго: не желая терпеть распутство власть имущих, исповедник ушел и семь лет скитался, затем был пойман и снова провел годы в заключении. Под конец жизни Николай повторно получил статус настоятеля и начал исцелять людей.

17 февраля 2023 года на Николу Студеного верующие посылают молитвы для избавления от болезней. Считается, что святой также может уберечь от опасной встречи с дикими животными.

Что нельзя делать сегодня

Суеверные люди считают, что Никола Студеный не подходит для лесного промысла и посещения бани. Издавна в этот день старались оставаться дома, дабы беду не навлечь. Женщинам в церковный праздник запрещено бездельничать. Согласно приметам, иначе муж налево пойдет.

Приметы и традиции 17 февраля 2023 года

Никола Студеный относится к дням, когда в сновидениях пытаются найти тайные знаки. На Руси даже обряды на удачу и богатство проводили, что идет в противовес православным канонам. По традиции хозяйки в этот церковный праздник заняты домашней работой и заготавливают травы от различных недугов.

    • Снегом занесло тропинки 17 февраля — урожай зерновых порадует;
    • Дождь на Николу Студеного — к приближению весны;
    • Услышали как волки воют — грядут морозы;
    • А если мыши бегают по снегу, когда на календаре Никола Студеный, — теплая погода на носу.
    Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
    Автор: 17 февраля 2023, 00:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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