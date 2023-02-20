Сырная седмица: православный праздник 20 февраля

Историческая справка
20 февраля начинается сырная седмица, а еще в Православной церкви чтят память Преподобного Луки Элладского и Парфения Лампсакийского.
Мелитопольский юноша Парфений был поначалу неграмотен, но это не стало преградой на его пути к усвоению Божественного Писания. С 18 лет будущий преподобный занимался врачеванием и чудесами. Епископ Филипп поверил в Парфения и назначил его епископом в Лампсаке. Жизнь он провел в милосердии, исцелении и изгнании бесов. Ушел Преподобный мирно, погребен в построенной при церкви часовне.
Жизнь Луки Элладского берет начало в Элладе, в семье овцеводов. Добровольно ушел в монастырь, но после молитв матери вернулся в дом. Однако сердце Луки было неспокойно и спустя время он вновь выбрал путь аскетизма. Мощи Луки заложены на родине.
Сырная седмица — последняя подготовительная седмица к Великому посту.
На что обратить внимание в православный праздник
По традиции, 20 февраля в семье пекли пироги. Этим кушаньем поминали ушедших родственников, а остатки отдавали нищим. День посвящали памяти усопших.
Из растений варили лекарства, но женщинам было запрещено надевать зеленую одежду.
Алый закат сулил холодное лето. А вот синее небо — к теплой весне.
Что нельзя делать 20 февраля 2023 года
Нельзя жадничать, чтобы не столкнуться с нуждой.
Предки запрещали смотреть на солнце, иначе можно лишиться зрения.
Православные не играют свадьбу и венчание. В еде отказываются от мяса. На сырной седмице в среду и пятницу не служится Литургия.