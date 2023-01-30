В центре Москвы проступили лики святых

Продолжается реставрация храма на Новой Басманной улице.

В Москве продолжается реставрация храма Святых Апостолов Петра и Павла. Церковь располагается на Новой Басманной улице (дом 11, строение 4). В 2021-м специалисты завершили масштабные работы по восстановлению фасадов церкви, а сейчас они приводят в порядок интерьеры.

На нижнем уровне все исторические детали уже восстановлены. Работа кипит в верхнем храме. "Впереди у мастеров сложное воссоздание живописи и реставрация декоративных лепных элементов. Все работы проходят под контролем нашего ведомства", – сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В ходе работ реставраторы раскрыли живопись XVIII века. Они удалили многослойные заклейки, укрепили аварийные участки изображений, а также расчистили фрески от потемневшего лака. Так, благодаря специалистам проступили лики святых. Теперь необходимо воссоздать утраченную живописи, отреставрировать уцелевшую.

Кроме того, реставраторы приводят в порядок чугунную лестницу, а еще – работают с лепным декором, штукатурным покрытием и кирпичной кладкой.

В 2021-м завершилось восстановление фасадов церкви, реставрация белокаменного цоколя и золочение куполов.

Церковь Святых Апостолов Петра и Павла была построена в 1719 году. Ее возводили по указу Петра I и на пожалованные им средства. В 1737-м храм пострадал от пожара. Тогда постройку впервые отреставрировали. Архитектурный комплекс церкви, который сохранился до наших дней, сложился к середине XVIII века.

Спустя век вновь была проведена реставрация, поскольку здание храма страдало от сырости. А после революции 1917 года здесь работала Московская духовная академия, которую называли "Подколокольной академией". В 1935-м здание закрыли и передали управлению московской областной милиции под склад военно-хозяйственного имущества. С 1959 года и до развала Советского союза постройка принадлежала Всесоюзному научно-исследовательскому институту геофизических методов разведки. Церковь Святых Апостолов Петра и Павла отдана верующим в 1992 году.