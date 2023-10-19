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Четверг 19 октября

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Как правильно выбрать стоматологическую клинику

Как правильно выбрать стоматологическую клинику
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Как выбрать медицинскую организацию для лечения зубов и не ошибиться? Об этом рассказал пресс-секретарь Свердловской областной стоматологической поликлиники Валерий Шабуров.

По словам специалиста, есть несколько критериев, на которые пациентам следует обращать внимание. Например, имя клиники. Под именем скорее подразумевается история, имидж, заработанный организацией за годы существования. Шабуров отметил, что опыт стоматолога — это не число отработанных лет в специальности, а количество пациентов за определённый отрезок времени сообщает RT.

Эксперт добавил, что медучреждение должно быть оснащено современным оборудованием. Там должна быть возможность получить любую стоматологическую услугу — от профессиональной гигиены полости рта до имплантации, передает URA.ru.

19 октября 2023, 04:38
Фото: Pixabay.com
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