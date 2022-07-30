Комплименты, которые девушки хотят слышать чаще

Любая девушка будет рада услышать комплимент в свой адрес. Но исключительно грамотный комплимент.



Потому фраза "Ты сегодня прекрасно выглядишь!" обычно работает в минус. И женщина, получившая такой неумелый и топорный комплимент, начинает сразу же подозревать мужчину в неискренности.



Чтобы научиться делать комплименты, которые действительно выстреливают и поднимают собеседнице настроение, научитесь правильно расставлять приоритеты. Меньше говорите о себе, больше о ней. Не льстите и не подлизывайтесь, это сразу видно. Основывайте комплимент на правде и только правде. И, разумеется, избегайте двусмысленностей. А помогут вам, мужчины, вырасти в сфере комплиментов семь правил.

Правило 1. Наблюдайте!

Сначала выясните ценности и устремления девушки, прежде чем делать ей комплимент. Девушка предпочитает карьерный рост? Похвалите ее успехи в работе. Женщина следит за модой и в курсе всех трендов? Отметьте ее стиль и умение сочетать вещи. Дама обожает готовить и поддерживает домашний уют? Ее не оставят равнодушной ваши оценки новых блюд и дизайна интерьера.

Правило 2. Никаких пошлостей!

Комплименты внешности не стоит делать очень уж интимными и тем более пошлыми. Никаких намеков на сексуализацию! Особенно если вы не состоите в близких отношениях. Начните с оды глазам, пышным волосам, нежным рукам. Обязательно отметьте стиль и манеру держаться уверенно.

Правило 3. Сравнения возможны

Прямой комплимент "У тебя красивые глаза" – не так уж и плох, однако скучен. Попробуйте добавить в него немного природных сравнений: "Твои глаза, как манящая зелень тропиков! А твои ресницы, словно крылья бабочки, что порхает над нежным чистым озером глаз". Только не пытайтесь сравнивать девушку с известной актрисой. Может оказаться, что она ее на дух не выносит.

Правило 4. Социальные достижения

В основном на это заточены мужчины, но и женщины сегодня не отстают. У них есть потребность в социальных достижениях – в области карьеры, образования, творчества. Обязательно оцените эти достижения, отметьте, насколько девушка хороша в той или иной сфере.

Правило 5. Комплименты окружению

Окружение, люди и предметы, это важная часть мира, в котором вращается человек. Но не переборщите! Акцент всегда должен быть именно на конкретной даме. Особенно, если вы делаете комплимент ее подругам: "Только у такой утонченной девушки могут быть такие внимательные подруги".

Правило 6. Отмечайте действия

Самый простой способ сделать комплимент действиям, задать вопрос: "Как ты это делаешь?" Он уже содержит в себе восхищение. Но его всегда можно конкретизировать: "Откуда у тебя такие навыки, благодаря которым все так легко получается?!"

Правило 7. Больше чувств

И обязательно делайте комплименты своим чувствам рядом с этой женщиной: "Рядом с вами я чувствую трепет и вдохновение!" Или: "Когда я вспоминаю вас, на лице у меня возникает улыбка". Впрочем, можете отметить влияние девушки на прочих людей: "Стоит вам появиться в обществе – у мужчин сразу выпрямляются спины".

Когда вы с улыбкой дочитываете эту колонку, милые дамы, я чувствую еще больше вдохновения писать для вас полезного контента!