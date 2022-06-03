Иллюзорное стеснение: почему мы боимся говорить на английском и как с этим справиться

Причины страхов

Даже если человек успешно изучает английский не первый год, поводов для "игры в молчанку" может быть довольно много. Основные причины страхов говорить по-английски:

1. Боязнь ошибки. Особенно остро вопрос стоит у тех, кто застал еще советское образование, или тех, кто по своей сути является перфекционистом. Но именно ошибки помогают обучаться.

2. Маленький словарный запас. Человек путает похожие слова или просто в ситуации общения не может вспомнить элементарное из-за страха.

3. Стыд. Страшно, что собеседник посмеется над произношением, акцентом, нежелание выглядеть "белой вороной".

4. Страх не понять собеседника. Живая разговорная речь, конечно, отличается от академического изучения. Носители языка могут использовать сленг, устоявшиеся речевые обороты, глотать окончания, использовать сокращения и так далее.

5. Боязнь общения. Часто человек боится вступать в диалог с носителем языка, потому что есть страх, что его не поймут или поймут превратно, потому что стыдно переспрашивать.

Однако знание языка – это свобода. С ним путешествия становятся намного интереснее и легче, круг общения значительно расширяется. А все страхи можно преодолеть, если сделать это правильно. Если поставить себе грамотные цели и упорно их достигать.

Как справиться со страхами?

Главное – интегрировать язык в свою жизнь. Вы не сможете легко и бегло научиться говорить по-английски, если будете по графику изучать его 2 – 3 раза в неделю и все. Есть несколько способов интеграции:

● смотреть фильмы, слушать песни на иностранном языке;

● вплести английский в свои хобби, в то, что любите;

● общаться с носителями посредством интернета.

Нужно не заучивать язык, а использовать его. Помните, что первые диалоги с носителями всегда не идеальны. Но если не общаться совсем, то и прогресса не будет. Никто не станет ругать за ошибки, смеяться, поэтому долой стыд! Практика, как можно больше практики – и слушайте английскую разговорную речь. Язык не отделим от общения, язык – это люди, а не правила, грамматика или список слов к изучению.