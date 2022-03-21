Вдали от людей: куда отправиться отдыхать в России

В связи с ограничениями, которые не позволяют россиянам путешествовать в той мере, в которой это было возможно ранее, у граждан возникает вопрос, куда отправиться отдыхать в пределах страны. Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала о тех местах, где можно уединиться и наслаждаться красотой природы.
По словам специалиста, подходящими для такого досуга вариантами станут Камчатка, Байкал, Алтай и Сахалин. Места, где не развита инфраструктура, привлекают туристов тем, что там можно любоваться необычными явлениями или жить в непривычных условиях, отмечает URA.ru. Осипова добавила, что в обозримом будущем все эти места будут развиваться. Сейчас активно благоустраивают Дальний Восток и Арктику, сообщает телеканал "360".