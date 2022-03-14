Ученые вскрыли неожиданную пользу оливкового масла

Ученые выяснили, что употребление оливкового масла способно оказывать благотворное воздействие на человека. РИА ФАН передает слова экспертов о том, что продукт замедляет процесс старения организма. Упоминается, что его состав положительно влияет и на сердечно-сосудистую систему.
Специалисты рекомендуют включать в рацион оливковое масло, чтобы предотвратить проблемы с памятью и уменьшить риск возникновения болезни Альцгеймера. Сайт VSE42.RU уточняет, что в составе жидкого вещества первого отжима имеются компоненты, защищающие нейроны узлов.