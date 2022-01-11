Экономист Гринберг о продуктовых карточках: Наступит необходимость вводить в России

О подобной мере соцподдержки для нуждающихся граждан говорят на разных уровнях государственной системы уже в течение нескольких лет. При этом многие россияне, помня о советском прошлом, до сих пор относятся к таким карточкам с большой опаской. Однако эти опасения сегодня не имеют оснований. Экономист РАН Руслан Гринберг считает, что в подобной мере нет ничего страшного. Более того, она может стать действенным инструментом.
В комментарии "РИА Новости" эксперт объяснил: если цены на продукты будут и дальше расти, то правительству придется выделять средства на производство наиболее востребованных продуктов питания.
"Либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки," – заключил экономист.
Такая мера уже довольно давно используется в целом ряде стран, в том числе в США. Там подобными сертификатами успешно пользуются миллионы простых граждан, которые, в отличие от россиян, не видят в них ничего плохого. В сознании же многих жителей нашей страны карточки на еду представляются чем-то позорным – разница в отношении налицо.
Напомним, в прошлом году с инициативой введения продовольственных сертификатов для поддержки малоимущих россиян при продолжающемся росте цен на продукты выступил Союз потребителей. Также о введении продуктовых карточек ранее высказывался Владимир Путин.