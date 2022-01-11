Проклова слегла с инсультом Россияне молятся за Малахова в парике Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
партнеры
Вторник
11 января
Лента новостей
08:48
Экономист Гринберг о продуктовых карточках: Наступит необходимость вводить в России
08:46
"Не хочу думать, что связано с личной жизнью": Поргина пнула "распутницу" Проклову после инсульта
06:54
"Зла не хватает": Зверски избитый Панин взвыл от позора и боли
04:31
"Совсем обнаглели!": Малахова облили грязью за сбор денег для погоревшей Хлебниковой
02:09
Фальшивка: Детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма дали чужую фамилию
00:05
День памяти невинно убиенных младенцев: что нельзя делать 11 января
22:02
Россия может признать ДНР и ЛНР после провальных переговоров с США – депутат Рады Чернев
21:44
"Я видела ее лицо": дочь раскрыла правду о внешности обгоревшей Хлебниковой
21:28
На северо-западе Москвы водитель "Газели" сбил женщину на тротуаре
21:17
Как прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности
21:10
В Москве приезжие устроили поножовщину в развлекательном центре
21:06
"Шли бы вы!": Лолита взорвалась после предложения избавиться от пагубных привычек
20:34
Жители Чехова бьют тревогу из-за нападающих на людей агрессивных собак
20:28
Эксперт Синченко назвал заявление Лукашенко о Казахстане и новом мире историческим
19:49
85-летний Куравлев попал в реанимацию в тяжелом состоянии
19:45
Дайнеко рассказала об издевательствах мужа-абьюзера
19:23
Генсек НАТО заявил о готовности договариваться с Москвой
18:53
Эксперт предрек Казахстану нескорую развязку: Это не Украина
18:49
"Не стыдно?": Нагадивший Бородиной экс-супруг рванул за границу с тощей девицей
18:42
В Москве 3 пассажира избили водителя такси
18:28
"Ты нас освободила": дети бросились на колени перед Арбениной
18:14
"Привела какого-то мужика, посадила ко мне на кухню": Бабенко о стремительном романе Банщиковой
18:11
"С косметикой лучше": Макеева показала себя без фильтров и фотошопа
17:51
Валерия потерпела оглушительный провал: Не дано
17:30
Собчак заступилась за угрожавшую ей Блиновскую: Не виновата
17:29
"Поздно, там уже другая": Асмус соскучилась по сосиске Харламова
17:23
Анна Банщикова из "Ищейки" о крахе брака с известным музыкантом: Вы найдете видео
17:20
"Люблю! Колька": Цискаридзе выставил напоказ интимные фото с блондинкой
17:15
Украинцы пригрозили Зеленскому беспорядками: Будет как в Казахстане!
17:05
Умер прославленный российский скульптор Вострецов
16:44
"Вся перетянутая": 38-летнюю Алсу рассекретила подруга
16:41
"Какой ты опухший": Гарик Харламов слег от тяжелой болезни
16:39
68-летняя Проклова госпитализирована с инсультом после секс-скандала
16:38
"Не уважаю альфонсов": Волочкову предупредили о корыстном возлюбленном
16:27
Правда раскрыта: Галкин показал реальную фигуру Пугачевой
16:24
"Кто следующий?": эксперт Бернардини назвал страны, которые могут пойти по пути Белоруссии и Казахстана
16:20
Второй ребенок, возвращение бывшего и новые расследования: что будет в 6 сезоне "Ищейки"
16:00
Опустивший руки Билан сбежал из России: Нужно соскучиться!
15:58
Проблемы с алкоголем, миллион за зубы и новая любовница: что стало с отцом Ольги Бузовой
15:55
"На всю жизнь запомню": дочь Якубовича подверглась опасному испытанию
15:55
Житель Татарстана забил до смерти и расчленил свою мать
15:49
Пахал как конь: "переспавший с Барановской" Лепс похудел на 15 килограммов
15:44
"Так всегда будет": известный актер высказался о выходках Ефремова
15:41
"Женщина, которую все хотят": зачем Волочкова затащила любовника на Мальдивы
15:28
"Браво": Годовалый сын Сюткина показал редкие способности
15:23
"Слушайся его": нового любовника благодарят за перевоспитание Волочковой
15:17
Что же они нам рассказывают: эксперт Бернардини назвал непотребными условия США на переговорах с Россией
14:57
Изуродованная огнем Хлебникова взмолилась о помощи: Мне больно!
14:57
Кто управляет Марией Шукшиной: Щербаков предупредил об опасности
14:53
Всплыл кадр раскорячившейся Фриске с высунутым языком
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Где же Аллочка?": народ потерял 72-летнюю Пугачеву
Кто управляет Марией Шукшиной: Щербаков предупредил об опасности
Россияне смешали с грязью любовника Волочковой: Агрессивный альфонс
Раскрыта причина внезапного развода Лепса: Переспал с Барановской
"Наш новый член семьи!": жена 61-летнего Николаева рассказала о появлении малыша
Финал шоу "Ледниковый период" обернулся неожиданностью
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Экономист Гринберг о продуктовых карточках: Наступит необходимость вводить в России

Экономист Гринберг о продуктовых карточках: Наступит необходимость вводить в России

Вопрос о введении продуктовых карточек для малообеспеченных россиян встает уже не впервые.
прочитано 28 раз

О подобной мере соцподдержки для нуждающихся граждан говорят на разных уровнях государственной системы уже в течение нескольких лет. При этом многие россияне, помня о советском прошлом, до сих пор относятся к таким карточкам с большой опаской. Однако эти опасения сегодня не имеют оснований. Экономист РАН Руслан Гринберг считает, что в подобной мере нет ничего страшного. Более того, она может стать действенным инструментом.

ПО ТЕМЕ

В России предложили выдавать продуктовые карточки некоторым гражданам – подробности

Раскрыт план по снижению цен на продукты в России

В комментарии "РИА Новости" эксперт объяснил: если цены на продукты будут и дальше расти, то правительству придется выделять средства на производство наиболее востребованных продуктов питания.

"Либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки," – заключил экономист.

Такая мера уже довольно давно используется в целом ряде стран, в том числе в США. Там подобными сертификатами успешно пользуются миллионы простых граждан, которые, в отличие от россиян, не видят в них ничего плохого. В сознании же многих жителей нашей страны карточки на еду представляются чем-то позорным – разница в отношении налицо.

Напомним, в прошлом году с инициативой введения продовольственных сертификатов для поддержки малоимущих россиян при продолжающемся росте цен на продукты выступил Союз потребителей. Также о введении продуктовых карточек ранее высказывался Владимир Путин.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2022, 08:48 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Москвичам вернули гастрономическую легенду

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Всплыло фото 52-летней Меньшовой без макияжа: Зачем так пугать?

Актриса изменилась
Шоу-бизнес

Почему недавно родившая Нюша не приходит в форму

Певица шокировала поклонников
Шоу-бизнес

Внучка Зудиной всполошила народ: Копия деда

Вдова Табакова выложила новое видео в "Инстаграм"
Шоу-бизнес

Рассказавший об интиме с Асмус Янковский вспомнил о жене: Она просто спец в этом

Артист заговорил о личном

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

За сутки в России выявили менее 16 тысяч новых случаев COVID-19
"Будут сотни тысяч": вирусолог Альштейн предрек рекордную заболеваемость ковидом в России из-за "омикрона"
Организм начинает себя убивать: ученые обнаружили опасность иммунитета от COVID-19
Глава Минздрава Мурашко призвал приспособиться к жизни с QR-кодами и сертификатами о вакцинации

Спорт

"Это было очень страшно": Медведева рассказала об атаках маньяка
"В голове туман": Соловьев не может оправиться после чудовищного избиения
Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера
Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется

Регионы

Жители Чехова бьют тревогу из-за нападающих на людей агрессивных собак
Житель Татарстана забил до смерти и расчленил свою мать
Под Новосибирском на обочине дороги обнаружили коробку с новорожденной
Восемь человек отравились "паленым" алкоголем в Югре
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+