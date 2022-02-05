Вскрылись новые подробности убийства "Мисс Кузбасс-2010": Муж ревновал

Александр Попов, сознавшийся в убийстве супруги, не сможет избежать наказания.

Накануне Следственный комитет обнаружил тело женщины в лесополосе в Новой Москве. Погибшей оказалась "Мисс-Кузбасс-2010" Ксения Сапожкова, о пропаже которой ранее заявлял ее муж, а позже – признался в ее убийстве.



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В прошлом месяце Александр Попов обратился в полицию и сообщил о пропаже супруги, улетевшей в Дубай. Якобы та перестала выходить на связь. Полицейские выяснили, что Ксения не покидала Россию.

В убийстве возлюбленной Попов признался уже позже. Во время ссоры он убил жену, расчленил ее тело и вынес по частям в мусорный контейнер. Чтобы избежать подозрений, мужчина вел аккаунты жены в соцсетях от ее имени, переписывался с родными и близкими погибшей.

Сейчас знакомые Сапожковой опасаются, что Попов может избежать наказания. Мол, тот может воспользоваться своими связями. Однако приятельница Ксении уверяет: это невозможно. По ее словам, Александр был не был влиятельным и обеспеченным чиновником. Якобы его отовсюду увольняли со скандалами.

Также друзья знают, что ради мужа "Мисс Кузбасс-2010" отказалась от карьеры модели и устроилась в городскую администрацию, где работал супруг. "Ходили слухи, что он ревновал ее даже к коллегам по работе", – рассказала подруга Ксении.

У Сапожковой осталась дочь. Сейчас она живет у бабушки и дедушки. Пенсионеры будут оформлять опеку на ребенку.