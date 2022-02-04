В России хотят повысить детские выплаты

Детский омбудсмен предложила увеличить размер выплат опекунам детей-инвалидов, причем повышение не будет связано с наличием и размером трудового дохода. На данный момент граждане, ухаживающие за детьми с ограниченными способностями младше 18 лет, имеют право на выплату от государства в размере 10 тысяч рублей. Для получения субсидии опекун должен быть безработным, не получать пособий и пенсии.
Как сообщает Телеканал 360, Волынец предложила внести изменения в действующий порядок. Ее инициатива заключается в том, что выплаты смогут получать все опекуны несовершеннолетних с ограниченными возможностями, независимо от того, есть у них работа или нет.
На данный момент граждане, попадающие в эту категорию, могут зарабатывать через оформление самозанятости, но это, по ее мнению, проблему не решает. Помимо расширения категории граждан, Основатель Национального родительского комитета предложила увеличить размер пособия до установленного МРОТа и предоставить возможность работать неполный день или в дистанционном режиме.
Волынец уверена, что подобная мера поспособствует тому, что семьи будут реже вынуждены помещать детей-инвалидов в специализированные интернаты на полное попечение государства.
"Дети-инвалиды и инвалиды I группы с детства в большей степени будут получать заботу непосредственно от своих родных и близких, а не от наёмных профессионалов, что будет очень важным аспектом для их эмоционального благополучия и гарантией качества жизни", - заявила Ирина Волынец.