Как правильно стирать одежду

Оказывается, многие до сих пор неправильно ухаживают за вещами. Перед стиркой нужно сортировать предметы гардероба. Существует миф, что вещи одного цвета нужно стирать вместе, но в действительности это не играет особой роли, передает Царьград. На самом деле важно обращать внимание на плотность ткани.
Одежду из тонкой ткани нужно отделять от вещей из грубой материи. Так она будет меньше изнашиваться и будет дольше радовать глаз. Правильно стирать одежду — значит обеспечивать ей более продолжительный срок эксплуатации.