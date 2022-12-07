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Общество
На московский фестиваль "Горячее сердце" приедут воспитанники школ искусств ДНР

На московский фестиваль "Горячее сердце" приедут воспитанники школ искусств ДНР

С 20 по 25 декабря в столице состоится детский фестиваль "Горячее сердце" В этом году участие в мероприятии примут ребята из 16 школ искусств Донецкой республики.
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Дети приедут из Донецка, Горловки, Макеевки, Новоазовска и других городов ДНР. Они выступят на гала-концерте "Москва – Донбасс". Вместе со своими сверстниками из столицы ребята исполнят на разных инструментах произведения известных композиторов.

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Перед концертом запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между школами искусств Москвы и Донбасса. Представители столичного профессионального сообщества станут кураторами своих коллег из ДНР и будут делиться с ними опытом.

В Москве ребята из ДНР примут участие в просветительской программе. Они побывают в Измайловском кремле, музее Владимира Высоцкого и других культурных учреждениях, на елке мэра и кремлевской елке, сообщается на портале mos.ru.

Ранее для воспитанников специальных школ-интернатов Донецка и Луганска провели экскурсию по Красной площади. Также они побывали в Московском цирке Никулина и "Москвариуме" на ВДНХ. Дети прибыли в столицу для участия в региональном туре фестиваля "Утренняя звезда".

Кроме того, город помогает в реабилитации детей-инвалидов и оказывает поддержку сиротам из учреждений Донецка и Луганска. Столица отправит в республики ходунки, кресла-коляски и другие средства для нуждающихся, поможет закупить мебель и оборудование.

В школы и колледжи Донецка и Луганска столица отправит более миллиона учебников и пособий. Образовательные учреждения полностью обеспечат материалами по всем предметам.

В ДНР и ЛНР работают более 200 медиков из столичных стационаров. Специалисты провели в республиках около 3,5 тысячи операций и свыше 11 тысяч консультаций.

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Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
Автор: 7 декабря 2022, 12:13 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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