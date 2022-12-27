"Они и так загибаются": Эльдар Муртазин о запрете зарубежных интернет-платформ в России

Зарубежные социальные сети сами по себе теряют популярность на российском рынке. Поэтому в том, чтобы вводить жесткое наказание за их использование, нет необходимости. Однако российским платформам привлечь большое количество пользователей поможет только чистая и незамутненная идея. Для этого им необходимо перестать навязывать собственные правила и начать разговаривать на языке своей аудитории. Об этом рассказал аналитик и эксперт рынка мобильных технологий Эльдар Муртазин в беседе с основателем и директором по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрием Илюхиным, а также руководителем социальной сети ЯRUS Иваном Добровольским.

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