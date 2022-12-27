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Общество
"Они и так загибаются": Эльдар Муртазин о запрете зарубежных интернет-платформ в России

"Они и так загибаются": Эльдар Муртазин о запрете зарубежных интернет-платформ в России

Зарубежные социальные сети сами по себе теряют популярность на российском рынке. Поэтому в том, чтобы вводить жесткое наказание за их использование, нет необходимости. Однако российским платформам привлечь большое количество пользователей поможет только чистая и незамутненная идея. Для этого им необходимо перестать навязывать собственные правила и начать разговаривать на языке своей аудитории. Об этом рассказал аналитик и эксперт рынка мобильных технологий Эльдар Муртазин в беседе с основателем и директором по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрием Илюхиным, а также руководителем социальной сети ЯRUS Иваном Добровольским.
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Муртазин подчеркнул, что новым IT-стартапам не стоит ожидать головокружительного успеха в первые два года существования. За этот срок проект не успеет утвердиться в головах людей. Даже огромные вливания финансов не помогут. И главное для создателей — самим быть целевой аудиторией своего продукта. Иначе на нем смело можно ставить крест.

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"Самый важный вопрос, который надо поставить перед собой: что вы делаете, для кого и насколько вам самим это интересно", — уверен эксперт.

Увеличить аудиторию не поможет даже монетизация. По мнению Муртазина, это не приоритетный инструмент привлечения. Поскольку в этом случае авторами движет только желание заработать. Куда важнее проработать стратегию, с помощью которой можно мотивировать людей делиться друг с другом контентом. А когда монетизация становится одним из приоритетов, сложно добиться высокого качества публикуемых материалов. Подобная ситуация сложилась на платформе Дзен. Целая армия авторов плодила шаблонные статьи, больше похожие на желтую прессу.

В беседе с Дмитрием Илюхиным и Иваном Добровольским Эльдар Муртазин также обсудил перспективы российского рынка касательно замены зарубежных видеохостингов. В том числе YouTube. Эксперт отметил, что пока для этого ресурсов в России недостаточно. Вдобавок, у потребителей уже сформировалась привычка получать видеоконтент именно на зарубежном ресурсе. Поэтому пользоваться им россияне не перестанут даже после блокировки. Российским интернет-проектам нужно будет заинтересовать аудиторию. И для этого пользователи должны стать соратниками этих самых IT-стартапов.

"Большинство российских сервисов на словах заявляют, что пользователь стоит во главе угла, а на деле даже не хотят и не умеют с ним коммуницировать", — уверен Эльдар Муртазин.

При этом он отметил, что в России до сих пор многие продолжают вести аккаунты в запрещенных социальных сетях. Это происходит, поскольку государство не приемлет жестких мер. Реального наказания за использование зарубежных сервисов нет. Однако в том, что какие-то санкции для пользователей необходимо вводить, эксперт сомневается. Ведь иностранные площадки на российском рынке уже и так "загибаются".

Фото: пресс-служба ЯRUS
Автор: 27 декабря 2022, 16:00

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