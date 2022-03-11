ЯRUS вновь сообщил о массовых кибератаках со стороны США и Европы

После выхода в топ скачиваний в России отечественное приложение ЯRUS вновь подверглось массовым кибератакам – у некоторых пользователей наблюдаются перебои в работе. Однако технические специалисты социальной сети оказались готовы к новым трудностям.



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