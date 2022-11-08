Басков изменился до неузнаваемости Судьба шоу "Пусть говорят" Игры Сонник

Топ новостей недели

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
Таинственное исчезновение и суд с племянником из-за квартиры: куда делась обманутая звезда фильма "Москва слезам не верит"
партнеры
Понедельник
7 ноября
Лента новостей
00:02
Дмитриев день: что нельзя делать 8 ноября в церковный праздник
21:31
В Москве из-за столкновения с двумя легковыми авто перевернулся грузовик
21:00
Согласна на все: Бросившая ребенка Арзамасова лезет из кожи вон ради копейки
20:05
"Я не могу": не доросший до мужика Милохин после осечки назвал причину расставания с Медведевой
19:29
Траур: Бросивший кино Петров засветился на премьере со стройной одинокой красоткой
18:20
В Кургане задержали переходившего дорогу в неположенном месте вооруженного мужчину
18:01
Объявлено о смерти создателя группы "Ласковый май": Не достался никому
17:10
Стыд и срам: Скрывающую возраст Андрееву вывели на чистую воду после побега из России
16:57
Семейная радость: 22-летняя дочь наконец-то осчастливила Маликова
16:55
Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына
16:40
Жена прокомментировала драку Маковецкого с Максаковой на борту самолета
15:41
"Ждите!": Мать взорвалась из-за растоптанной израильтянки Собчак после суда
15:08
Теперь и умрет на чужбине: власти запретили Пугачевой выезжать из Израиля более чем на три месяца
14:43
Воспитывала чужих детей и доживала свои дни в доме престарелых: что стало с актрисой Риной Зеленой
14:40
"Ничего невозможно сделать": раздавленный раком Басков добил организм гормонами
12:01
"Без трусов и без совести": Олешко шокирован царящими в шоу-бизнесе нравами
11:11
Злой рок или наказание? Внезапно умерший в своем доме известный артист пытался продать его за бесценок
10:16
Завещание на квартиру, скандал и дом престарелых: что случилось с Татьяной Дорониной
09:36
"Может устареть за 10 лет": подводные камни при покупке недвижимости
08:44
Живет в монастыре: неузнаваемую звезду "Моей прекрасной няни" обнаружили на Валааме
06:27
Те самые убийцы: мужчина встретился лицом к лицу с опасным хищником под водой (видео)
04:07
Аппетитная паста карбонара: изысканный рецепт от Анны Седоковой
02:09
Тюлени массово вынырнули из моря ради концерта рок-звезды – видео
00:18
Дедовские плачи: традиции и запреты 7 ноября
22:29
Простой рецепт запеченных кабачков от Алины Загитовой
21:13
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
20:10
Минус 30 кг: актриса Дибцева раскрыла секрет похудения без диет
18:19
Буланова подвергла себя смертельной опасности ради отношений с молодым бойфрендом
17:35
Вцепилась в мужчину: Бузову застукали с новым ухажером
16:55
"В морду дал": Поплавская рвет и мечет из-за возмутительной вакханалии
15:27
Два бриллианта: Виторган похвастался нажитым богатством
15:06
Вынуждена работать официанткой: мечты дочери Панина разбились вдребезги
14:31
Авербух разнес слабака Милохина за предательство: Нанес моральную травму
13:37
Завистница Королева раскрыла свой страшный секрет Долиной
12:29
Сбросил овечью шкуру: абьюзер Прилучный накинулся на человека в центре Москвы
11:42
Полный провал: Тодоренко впала в истерику после слов Тарасовой
10:50
"Король умер": корыстная Орбакайте радуется отъезду Пугачевой
09:26
Дважды развелась, изменяла мужу с Лазаревым, потеряла 40 кг: насыщенная жизнь Чуриковой
08:39
Не спасают, а убивают: зоозащитников шокировало "собачье гетто" в приюте для животных
06:24
Какую валюту покупать в конце 2022 года: рекомендация финансового консультанта
04:09
Что будет с ценами на самые необходимые товары в России
02:29
Затопили соседи? Как получить компенсацию
00:02
День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость": традиции 6 ноября
22:07
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
20:04
То, что вы еще не видели: муравьед довел народ до смеха 60-сантиметровым языком (видео)
18:45
"Ущипните меня": Потерявшая все Орбакайте припала к могильному кресту
18:29
Нагнувшуюся в кустах Нетребко опробовала толпа голодных мужчин: Какая вкусная
18:04
"Целую, твоя Оля": Олешко откровенно рассказал о волшебной ночи с голой 74-летней Аросевой
17:33
Финита ля комедия: подлый изменщик Агутин бросил Варум в разгар семейного праздника
17:17
"Жизнь на 180 градусов": судьбу Алины Кабаевой решили свыше
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дважды развелась, изменяла мужу с Лазаревым, потеряла 40 кг: насыщенная жизнь Чуриковой
Семейная радость: 22-летняя дочь наконец-то осчастливила Маликова
Полный провал: Тодоренко впала в истерику после слов Тарасовой
Вцепилась в мужчину: Бузову застукали с новым ухажером
Буланова подвергла себя смертельной опасности ради отношений с молодым бойфрендом
Стыд и срам: Скрывающую возраст Андрееву вывели на чистую воду после побега из России
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Дмитриев день: что нельзя делать 8 ноября в церковный праздник

Дмитриев день: что нельзя делать 8 ноября в церковный праздник

Православный календарь напоминает: 8 ноября 2022 года есть церковный праздник – день памяти Димитрия Солунского. В народе сегодня его называют просто – Дмитриев день.
прочитано 162 раза

Великомученик Димитрий Солунский при жизни искоренял языческие обычаи и продвигал в массы христианство. Православные верующие из года в год вспоминают святого 8 ноября, читают ему молитвы и прикладываются к иконе. Отметим, что церковный праздник Дмитриев день связан с яркой легендой.

ПО ТЕМЕ

"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты

Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

История

Святой жил в III–IV веках от Рождества Христова. В детстве родители тайком крестили его и приобщили к вере. Когда Димитрий Солунский возмужал, император назначил его воеводой и приказал истреблять христиан. Однако подчиненный сделал все наборот: знакомил язычников с христианством и помогал им уверовать в Господа.

За это его бросили в темницу, вынудили стать гладиатором, насмерть пронзили копьями. Труп смелые люди сумели захоронить втихаря. Крова­вой ри­зой и пер­стнем великомученика стали лечить больных. Со временем над мо­ги­лой его воз­двиг­ли храм, а через сто лет бы­ли об­ре­те­ны нетлен­ные мо­щи. Согласно легенде, при гро­бе святого со­вер­ша­лись чу­де­са. Поэтому церковный праздник Дмитриев день связан с торжеством исцеления.

Обычаи и традиции

Согласно православному календарю, пишет Пятый канал, 8 ноября 2022 года верующие просят великомученика помочь на поле брани, даровать мужество и терпение, а также вернуть здоровье глазам. К Димитрию Солунскому обращаются с молитвами в храме. Принято посещать церковь, чтобы перекреститься возле иконы, очиститься от порочных мыслей и настроиться на благие деяния.

Церковный праздник Дмитриев день считается поминальным. Сегодня православные ставят свечи за упокой, посещают кладбища, накрывают столы в память о тех, кто отправился к Богу.

Наши предки на Руси верили, что 8 ноября нужно пить пиво, чтобы здоровье крепчало. Как правило, к этому времени заканчивался сезон сватовства. Согласно приметам, одиноким девушкам в Дмитриев день нужно погладить и покормить бездомного пса, чтобы притянуть порядочного жениха.

Что нельзя делать

В церковный праздник сегодня запрещено вредительство любого рода. Не стоит выходить на улицу в одежде "не по сезону" и губить здоровье, также не нужно мстить и портить настроение окружающим, даже если на душе скребут кошки. В Дмитриев день 8 ноября 2022 года забудьте бранные слова, пресекайте все разрушительные помыслы, подумайте о душе и ее спасении.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Икона Димитрия Солунского. Фото: Serguei Bulavsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 8 ноября 2022, 00:02 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сам Бог велел: 10 ушедших в религию звезд шоу-бизнеса

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Завистница Королева раскрыла свой страшный секрет Долиной

Куснула за бочок
Недвижимость

Завещание на квартиру, скандал и дом престарелых: что случилось с Татьяной Дорониной

Поднялась шумиха
Шоу-бизнес

Авербух разнес слабака Милохина за предательство: Нанес моральную травму

Ату его, ату!
Шоу-бизнес

Аппетитная паста карбонара: изысканный рецепт от Анны Седоковой

Приготовить просто

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Здоровье

Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

В Кургане задержали переходившего дорогу в неположенном месте вооруженного мужчину
В Нижнем Тагиле мужчина убил прохожего ножом
Задушили? В поселке под Челябинском нашли труп младенца
В Петербурге в реке нашли сумку с отрубленными женскими конечностями
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+