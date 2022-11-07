Дедовские плачи: традиции и запреты 7 ноября

7 ноября Православная церковь чтить память святой Тавифы из Иоппии. При жизни она помогала нуждающимся.

ИСТОРИЯ

Название праздника "Дедовские плачи" связано с народной приметой — в этот день, как правило, уже идут осадки, дождь или снег. В этот день вспоминали умерших друзей и членов семьи, оплакивая их вместе с природой.

Православные чтят память святой Тавифы. За свою недолгую жизнь она помогла многим вдовам, сиротам и беднякам. Апостол Петр даровал ей вторую жизнь, чтобы она могла продолжить праведное дело.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

В этот день принято ходить на кладбище, чтобы подготовить могилы близких к зиме.

Стол накрывали блюдами, которые любил умерший.

Если сильно завывает ветер, то значит хорошая погода будет не скоро.

Следовало начать утро с молитвы, чтобы решение проблемы пришло в течение дня.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 7 НОЯБРЯ

На Дедовские плачи женщинам запрещалось плакать в подушку, чтобы не накликать несчастие.

Лучше отказаться в этот день от вредных привычек, иначе будет причинен двойной вред здоровью.

Нельзя 7 ноября начинать без плана. Строго следуя списку, день будет успешным и наполненным.