Дедовские плачи: традиции и запреты 7 ноября

ИСТОРИЯ
Название праздника "Дедовские плачи" связано с народной приметой — в этот день, как правило, уже идут осадки, дождь или снег. В этот день вспоминали умерших друзей и членов семьи, оплакивая их вместе с природой.
Православные чтят память святой Тавифы. За свою недолгую жизнь она помогла многим вдовам, сиротам и беднякам. Апостол Петр даровал ей вторую жизнь, чтобы она могла продолжить праведное дело.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
В этот день принято ходить на кладбище, чтобы подготовить могилы близких к зиме.
Стол накрывали блюдами, которые любил умерший.
Если сильно завывает ветер, то значит хорошая погода будет не скоро.
Следовало начать утро с молитвы, чтобы решение проблемы пришло в течение дня.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 7 НОЯБРЯ
На Дедовские плачи женщинам запрещалось плакать в подушку, чтобы не накликать несчастие.
Лучше отказаться в этот день от вредных привычек, иначе будет причинен двойной вред здоровью.
Нельзя 7 ноября начинать без плана. Строго следуя списку, день будет успешным и наполненным.