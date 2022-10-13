Синоптик пообещал москвичам скорое похолодание

Москвичам и гостям российской столицы пообещали наступление глубокой осени. О предстоящей погоде рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С понедельника в столичный регион начнут прорываться североатлантические циклоны", — цитирует эксперта телеканал "360". Синоптик добавил, что к среде столбики термометров опустятся до отрицательных показателей.
При этом золотая осень в Центральной России продлится минимум на неделю дольше, чем обычно, отмечает RT. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал изданию URA.ru, что бархатный сезон в 2022 году на Черноморском побережье России продлится дольше обычного.