Гузееву спасают врачи Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
партнеры
Четверг
30 сентября
Лента новостей
21:44
Похудевшую Степаненко застукали с интересным мужчиной
21:39
Арзамасова с младенцем сбежала от занятого Авербуха к матери
21:19
В МИД Украины раскрыли просьбу Зеленского к Эрдогану: Замолвить слово перед Путиным
21:03
Коронавирус больно ударил по Славе: певица теряет память
21:02
В России появятся поезда с душевыми кабинами
20:45
Соседов раскрыл самую большую трагедию в жизни
20:29
"Унижает, как может": перенесшая депрессию Вайкуле пожаловалась на Нагиева
20:14
В России сильно сократилось число годных к военной службе
19:52
Синоптик предрек "марсианский" октябрь в Москве и Подмосковье
19:40
"Свершилось!": Волочкова показала своего нового возлюбленного
19:11
Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России: Мы с Путиным достаточно умны
18:54
Преобразившаяся МакSим показала шрам от дырки на шее после ИВЛ
18:46
Устроивший жуткую аварию блогер совершил сожжение
18:45
Власти России хотят снова повысить минимальный размер оплаты труда
18:37
Подмосковные врачи получат прибавки к зарплате за вакцинацию граждан
18:29
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
18:23
"Бедняжечка": народ взбудоражен новостью о покалеченной дочери Джигана
18:19
Гормоны: вскрылась шокирующая причина неспособности Баскова жениться
17:53
"Забрала "корона": умер отрицавший прививки и COVID-19 актер сериалов
17:43
"Разбаловали подарками": продюсер объяснил причину громкого скандала с "Поле чудес"
17:36
Это искушение: Шукшина раскрыла размер гонораров звезд за участие в ток-шоу
17:00
"Это точно Маша из "Ворониных"?": малышка из популярного ситкома превратилась в красотку
16:51
"Плохо выглядит": онкобольной Николаев шокировал россиян
16:38
"Детки будут красивые!": Кравец отдает яйцеклетку мечтающей о беременности 57-летней Азизе
16:14
"Туалет из гардероба Волочковой": актрису Гриневу сравнили с "королевой шпагата"
16:12
"В "табло" с размаху": украинский адвокат врезала польскому политологу на глазах у зрителей
16:10
Озвучено имя убийцы Андрея Панина: Он ждал наверху
15:50
"Уже тяжело": состояние беременной Спиридоновой резко ухудшилось
15:31
Истощенная Екатерина Семенова шокировала россиян
15:31
Жертву уже выбрали: стало известно о новой роли Тодоренко
14:59
Вскрылись детали подлого поступка Пугачевой: заговорила очередная жертва
14:56
Кейт Миддлтон с мужем застали за неуместным занятием
14:56
Мартиросян разбит смертью: Тебя больше нет
14:54
Политолог Казакевич раскрыл сценарии белорусского референдума: Нужный результат будет нарисован
14:42
Подкаминская получила обидное прозвище из-за семейной черты
14:28
В Челябинске бездомный испортил мемориал во время сушки носков
14:17
Житель Перми обнаружил жуков в упаковке шоколада
14:14
"Хватит уже": Газманов объявил о завершении карьеры
14:09
"Какой кошмар": Ягудин высказался о Милохине на шоу "Ледниковый период"
13:55
Бывшего президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы
13:40
Белорусская оппозиция обнародовала план борьбы с Лукашенко
13:39
Шукшина заявила об уходе: Я ничего не соображала
13:32
Пугачева и Галкин спустили на день рождения детей стоимость квартиры в Москве
13:27
Королева ответила на просьбу Азизы поделиться яйцеклеткой
13:26
Под Одессой мужчина устроил стрельбу на улице
13:11
В Нижегородской области женщину насмерть сбили на зебре
12:46
В Польше представили план войны с Россией
12:40
Известный актер о Кабо: Наш "роман" с Олей до сих пор продолжается
12:38
Орлова обняла крестника Платона после известия о строгом запрете Шепелева
12:32
В Сочи воздушный шар с людьми упал в море
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Моя фамилия вычеркнута из всех списков": конкурент Киркорова рассказал о мести Пугачевой
"Просто бесит": молодая жена Петросяна взъелась на россиян
"Ведет себя как конченная": Солнцев вскрыл правду о Бузовой
"Пил на записях программ": знаменитый ведущий Первого канала оказался запойным алкашом
Лукашенко об убийстве сотрудника КГБ: Безнаказанным это не останется
Латушко анонсировал новые санкции против Лукашенко
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество

В России появятся поезда с душевыми кабинами

прочитано 250 раз

В России появятся туристические поезда с новым типом вагонов, оснащенных залами и душевыми кабинами. Об этом сообщили представители АО "Федеральная пассажирская компания".

Внутри каждого вагона будет два блока, в каждом из которых будет по три душевых, разделенных перегородками и шторками, а также одна индивидуальная кабинка. Помимо этого в них будут раздевалки и комнаты отдыха со столами и диванами, а также пол с подогревом, сообщает "Общественная служба новостей".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 30 сентября 2021, 21:02 Источник: "Общественная служба новостей" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Свершилось!": Волочкова показала своего нового возлюбленного

Балерина открыла тайну
Шоу-бизнес

"Плохо выглядит": онкобольной Николаев шокировал россиян

Ведущий старается держаться
Шоу-бизнес

"Туалет из гардероба Волочковой": актрису Гриневу сравнили с "королевой шпагата"

Эксперт вынес артистке вердикт
Шоу-бизнес

Вскрылись детали подлого поступка Пугачевой: заговорила очередная жертва

Певица пожалела, что перешла дорогу коллеге

Гороскоп

Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года

Здоровье

Подмосковные врачи получат прибавки к зарплате за вакцинацию граждан
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
Инфекционист назвал главные причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Челябинске бездомный испортил мемориал во время сушки носков
Житель Перми обнаружил жуков в упаковке шоколада
В Сочи воздушный шар с людьми упал в море
Под Оренбургом парень зарубил топором трех студенток
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+