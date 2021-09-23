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Общество
Врачи телемедицинского центра провели более 100 тысяч консультаций для посетителей "Здоровой Москвы"

Врачи телемедицинского центра провели более 100 тысяч консультаций для посетителей "Здоровой Москвы"

Павильоны "Здоровая Москва" работают еще одну неделю.
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Павильоны "Здоровая Москва" продолжают работать в парках Москвы. С прошедшими обследование посетителями проводят беседу врачи телемедицинского центра, благодаря чему быстрее выявляется болезнь и начинается лечение. На данный момент специалисты провели уже более 100 тысяч таких консультаций.

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Врачи телемедицинского центра общаются с пациентами по телефону, рассказывают о дальнейших действиях, назначают дополнительные обследования и выписывают направления, если они необходимы. "Широкое применение удаленных консультаций и медицинского контроля за состоянием пациентов без непосредственного визита к врачу у нас вошло в практику в период пандемии", – отметила руководитель центра телемедицины департамента здравоохранения Москвы Мариам Пахуридзе.

В павильонах "Здоровая Москва" – 1,5 тысячи оборудования. Например, есть цифровые электрокардиографы, которые оснащены функцией авторасшифровки. Она использует алгоритмы искусственного интеллекта, что повышает точность постановки диагноза и существенно сокращает сроки получения результатов исследования.

Напомним, павильоны "Здоровая Москва" работают с 8:00 до 20:00 до конца сентября. Для посещения необходимы лишь паспорт и московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС). В павильонах можно пройти диспансеризацию или дополнительное обследование после перенесенного ковида без предварительной записи и направлений.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Автор: 23 сентября 2021, 11:53 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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