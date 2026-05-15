Собянин сообщил об уничтожении уже семи БПЛА, летевших на Москву

Аэропорт Внуково скорректировал работу на фоне атак беспилотников.

Силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили семь беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс". Последние два БПЛА были сбиты утром 15 мая на подлете к городу.

После каждой атаки на места падения обломков оперативно выезжали сотрудники экстренных служб. Специалисты обследуют территории и устраняют возможные последствия. О пострадавших или серьезных разрушениях на данный момент не сообщалось.

Атака беспилотников началась в ночь на пятницу. Сначала мэр Москвы заявил об уничтожении трех дронов, позже стало известно еще о двух перехватах, а затем ПВО ликвидировали дополнительные цели. Таким образом, общее количество нейтрализованных аппаратов достигло семи.

На фоне усиленной работы систем противовоздушной обороны временные ограничения затронули и авиационную инфраструктуру. В аэропорту Внуково рейсы начали обслуживать по согласованию с профильными ведомствами, из-за чего в расписании могли возникнуть изменения.

В последние месяцы попытки атак дронов на российские регионы, включая Московский регион, происходят регулярно. В таких ситуациях власти обычно усиливают контроль за воздушным пространством, а экстренные службы переводятся в режим повышенной готовности.

Фото: www.mos.ru
Официальный сайт мэра Москвы✓ Надежный источник

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход капитального ремонта школы №16 в Орехово-Зуеве, который должен завершиться к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба регионального правительства. «К капремонту основного корпуса СОШ №16 мы приступили осенью прошлого года.

Дежурные силы ПВО пресекли очередную попытку вражеского беспилотника нарушить покой москвичей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной вероломной атаке вражеских беспилотников, которые пытались прорваться к самому сердцу столицы.

Столица – это не только бесконечный бетон и пробки, но и место, где ежедневно разворачиваются настоящие драмы из жизни дикой природы, заканчивающиеся хэппи-эндом благодаря самоотверженной работе столичных спасателей. Москва — город контрастов, где под колесами элитных иномарок может оказаться краснокнижная птица, а в обычном детском саду — поселиться лисье семейство.

Анатолий Александрович Мигалкин, 97-летний ветеран из Красноборского округа Архангельской области, растроганно встречает гостей: предприниматель Максим Архипов и общественность региона навестили героя войны с серьезными подарками. Это существенная материальная поддержка: в подарок к празднику Великой Победы Анатолий Александрович получил новую мебель и посудомоечную машину – то, что действительно облегчает быт пожилого человека.

Московская область увеличила ежемесячный лимит бесплатных поездок на такси для участников и инвалидов Великой Отечественной войны с тысячи до 1500 рублей, сообщили в региональном Минтрансе. «С 2017 года мы совместно с таксомоторными компаниями организовываем программу по бесплатному проезду в такси для участников и инвалидов ВОВ.

