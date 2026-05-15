Собянин сообщил об уничтожении уже семи БПЛА, летевших на Москву

Аэропорт Внуково скорректировал работу на фоне атак беспилотников.

Силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили семь беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс". Последние два БПЛА были сбиты утром 15 мая на подлете к городу.

После каждой атаки на места падения обломков оперативно выезжали сотрудники экстренных служб. Специалисты обследуют территории и устраняют возможные последствия. О пострадавших или серьезных разрушениях на данный момент не сообщалось.

Атака беспилотников началась в ночь на пятницу. Сначала мэр Москвы заявил об уничтожении трех дронов, позже стало известно еще о двух перехватах, а затем ПВО ликвидировали дополнительные цели. Таким образом, общее количество нейтрализованных аппаратов достигло семи.

На фоне усиленной работы систем противовоздушной обороны временные ограничения затронули и авиационную инфраструктуру. В аэропорту Внуково рейсы начали обслуживать по согласованию с профильными ведомствами, из-за чего в расписании могли возникнуть изменения.

В последние месяцы попытки атак дронов на российские регионы, включая Московский регион, происходят регулярно. В таких ситуациях власти обычно усиливают контроль за воздушным пространством, а экстренные службы переводятся в режим повышенной готовности.