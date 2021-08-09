Власти напомнили россиянам о праве на дополнительные выходные

Депутаты Государственной Думы России напомнили россиянам о возможности взять дополнительные выходные. Парламентарии перечислили категории граждан, у которых есть такое право.

Чиновники отметили, что на дополнительный выходной могут рассчитывать, в частности, – те, кто работали сверхурочно или в выходные. Они также могут потребовать от работодателя оплату переработки. При этом ставка за работу в праздники и выходные должна удваиваться. Кроме того, ещё один выходной полагается сотрудникам, прошедшим диспансеризацию. Работники в возрасте до 40 лет могут запросить его раз в три года, а после 40 лет – каждый год. Предпенсионеры же должны получить два дополнительных выходных дня в год, передаёт Vse42.ru.