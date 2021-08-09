Врач дал россиянам советы по укреплению иммунитета у детей

Российский врач-эпидемиолог Эдуард Шунков поделился с гражданами рекомендациями по укреплению детского иммунитета. По мнению специалиста, не все родители уделяют должное внимание этой проблеме.
Шунков считает, что ребёнка необходимо закалять с ранних лет. Кроме того, нужно регулярно делать детям прививки для профилактики вирусных инфекций, таких как грипп и простуда. Врач отметил, что это особенно актуально в холодный период, когда вирусы активизируются, а организм страдает от недостатка витаминов, передаёт RT.
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