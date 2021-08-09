Президентский фонд культурных инициатив получил почти 12,5 тысяч грантовых заявок

Подведены итоги заявочной кампании первого грантового конкурса на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Поддержку авторам оказывает Президентский фонд культурных инициатив.
В этом году на конкурс направлено 12460 проектов, претендующих на гранты в сумме превышающие 84 миллиардов рублей. Фонд получил заявки от более чем 38 тысяч авторов со всей России.
В топ регионов по количеству поданных заявок (свыше 200 проектов от каждого субъекта РФ) вошли Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Белгородская область, Московская область, Республика Башкортостан, Свердловская область, Самарская область, Волгоградская область, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Нижегородская область, Новосибирская область, Иркутская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Пермский край.
Проекты на первый грантовый конкурс ПФКИ можно было направить по восьми тематическим направлениям. "Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей" (33,4% заявок), "Место силы. Малая родина. Локальная идентичность" (24,6% заявок) и "Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий" (10,7% заявок) стали самыми популярными у участников направлениями.
В 2021 году впервые право претендовать на господдержку при реализации творческих инициатив получили не только негосударственные НКО, но и представители коммерческих и муниципальных организаций, а также ИП. Больше всего проектов прислали НКО (37,4%), а также и муниципальные учреждения и организации (36,3%). На долю ИП и коммерческих организаций совокупно приходится 26% заявок.
Совокупная заявка превысила 84 миллиарда рублей. При этом общий фонд грантового конкурса составляет 3,5 миллиарда. Средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.
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