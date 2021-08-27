Московские первоклассники смогут бесплатно посетить детские технопарки

В рамках акции "Первоклассный сентябрь" столичным первоклассникам расскажут о востребованных профессиях, а также научат программированию, робототехнике и дизайну. В сентябре школьников ждут 17 бесплатных площадок дополнительного образования. В детских технопарках Москвы ребята поучатся создавать компьютерные игры. Они смогут выполнить интересные химические опыты, а также познакомятся с элементами городской архитектуры.
Желающим попробовать себя в новых профессиях достаточно просто зарегистрироваться на едином портале столичных технопарков. Там можно будет выбрать площадку по интересам и время занятия. Вся необходимая информация придет на электронную почту.
Акция "Первоклассный сентябрь" довольно популярна среди школьников. Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина уточнила, что в прошлом году 15 образовательных площадок посетили около двух тысяч человек, поэтому столичные власти расширили количество партнеров программы.
"На площадках ранней профориентации для школьников бесплатно пройдут мастер-классы по самым востребованным направлениям – робототехнике, технологиям дополненной и виртуальной реальности, аддитивным технологиям и креативным индустриям. В прошлом году в акции участвовало 15 площадок, включая 10 детских технопарков. Их посетили около двух тысяч человек", – отметила Сергунина.
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