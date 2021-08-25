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Учебный год в Москве начнется в очном формате – Собянин

Учебный год в Москве начнется в очном формате – Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с педагогами итоги прошедшего учебного года и обозначил задачи на предстоящий.
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Пандемия коронавируса еще полностью не отступила, но эпидемиологическая обстановка в Москве заметно улучшается. Своевременные действия столичных властей и массовая вакцинация граждан позволили в несколько раз снизить количество выявленных случаев заболевания. В этой связи, принято решение начать новый учебный год в московских школах в очном формате.

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 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

О специфике работы в условиях пандемии говорили на традиционном августовском педагогическом совете. Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с педагогами итоги прошедшего учебного года и обозначил задачи на предстоящий. Он также наградил грантами 20 лучших школ Москвы.

Глава города подчеркнул, что власти будут работать над тем, чтобы школьником не пришлось вернуться к дистанционному формату обучения. Он отметил, что все заинтересованы в нормальном функционировании образовательных учреждений.

Ранее Собянин заявил, что жестких ограничений из-за коронавируса в столице к 1 сентября вводить не планируют. Меж тем, остается необходимость соблюдать ряд санитарных мер. Важно разделять потоки учащихся, чтобы сократить контакты между ними. Также в школах продолжат измерять температуру, проводит дезинфекцию и генеральные уборки.

На педсовете мэр Москвы отметил, что в новом учебном году образовательные учреждения готовы принять почти полтора миллиона учащихся:

"Около пяти тысяч зданий подготовлены для того, чтобы 1 сентября принять московских школьников, студентов колледжей. Это почти полтора миллиона человек. <...> Наши школы 1 сентября будут выглядеть празднично, и школьники и учителя с удовольствием придут на офлайн-учебу".

Кроме того, Собянин подчеркнул, что более 80% столичных педагогов прошли вакцинацию. Градоначальник предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках.

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Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / mos.ru
Автор: 25 августа 2021, 17:45 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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