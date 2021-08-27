Москвичам пообещали июльскую погоду в начале осени

Погода в Москве в конце лета-начале осени будет соответствовать июльской. Об этом заявил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Тишковец отметил, что уже к концу недели воздух прогреется до июньской нормы температуры: ночью будет до 14 градусов тепла, а днём – до 24 градусов. Однако синоптик обратил внимание, что прогнозировать приход бабьего лета в столичном регионе пока преждевременно, передаёт телеканал "360".
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