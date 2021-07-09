На МАКС-2021 состоится презентация фильма "Летчик"

Презентация состоится при поддержке госкорпорации "Ростех" в павильоне компании "Сухой". В мероприятии примут участие исполнители главных ролей Петр Федоров и Анна Пескова, а также продюсеры картины Дмитрий Пристансков и Влад Ряшин.
Еще одним гостем презентации станет летчик-испытатель Владимир Барсук. Он пилотировал стального "героя" картины – настоящий штурмовик времен Великой Отечественной Ил-2. Машину использовали для съемки летных сцен.
Главный герой ленты – летчик Николай Комлев, выживший после падения своего самолета во вражеском тылу. Ему предстоит преодолеть множество испытаний, отбиться от спецотряда противника и вернуться в расположение советских войск.
В основу фильма положены подвиги девяти советских летчиков, прошедших через подобные испытания. Среди них – Алексей Петрович Маресьев, вернувшийся в авиацию несмотря на ампутацию ног.
Авторы картины отдали дань уважения всем героям. Их имена и истории можно увидеть в финальных титрах ленты.
"Этот фильм – посвящение героям Великой Отечественной войны, которые преодолели бесчисленные испытания и победили", – отметила директор по коммуникациям "Ростеха" Екатерина Баранова.
Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года.
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