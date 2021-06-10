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Общество
Ассоциация деловой авиации проведет круглый стол на МАКС-2021

Ассоциация деловой авиации проведет круглый стол на МАКС-2021

ОНАДА проведет на МАКС-2021 круглый стол по актуальным проблемам деловой авиации
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21 июля на площадке конгресс-центра Авиасалона МАКС-2021 пройдет круглый стол, посвященный актуальным проблемам деловой авиации. Организатором мероприятия выступает Объединенная Национальная Ассоциация Деловой Авиации. К участию приглашаются все посетители Авиасалона. Список выступлений уже формируется и скоро будет опубликован.

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Заместитель генерального директора АО "Авиасалон" Владимир Советкин подчеркнул, что "салоны МАКС из года в год укрепляют свою позицию как дискуссионная площадка, на которой представители авиационного бизнеса обсуждают положение дел, вырабатывают совместные решения по преодолению проблем". Кроме того, Советкин выразил уверенность, что круглый стол ОНАДА пройдет на самом высоком уровне.

Президент ОНАДА Ярослав Одинцев напомнил, что соглашение с АО "Авиасалон" было подписано еще в 2019 году и с тех пор оно реализуется. "Для нас участие в МАКС – прекрасная возможность представить деловую авиацию, показать ее возможности для бизнеса и потенциал для экономики, и в то же время и очертить круг вопросов, которые пока сдерживают развитие отрасли", – заявил Одинцев.

Примечательно, что гости Авиасалона, интересующиеся деловой авиацией, смогут не только обсудить актуальные вопросы отрасли на круглом столе, но и осмотреть воздушные суда различных классов, которые в этом году будут представлены на статистической стоянке.

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Фото: пресс-служба
Автор: 10 июня 2021, 15:51

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