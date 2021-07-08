"Жертвовать личным временем и комфортом": художник Рябинин дал наставления молодежи по выбору профессии

Героем очередного выпуска проекта "Про молодежь" стал талантливый современный художник Андрей Рябинин.

Проект "Про молодежь" рассказывает о ярких личностях, влюбленных в жизнь и в свое дело. Героем очередного выпуска проекта стал Андрей Рябинин. Он из Москвы, ему 33 года. Он ведущий художник компании "Декоричи", руководитель студии прикладного искусства "Дом рандом" РТУ МИРЭА и его выпускник.

Он участвовал во многих творческих конкурсах и побеждал Гран-при, становился лауреатом. В будущем планирует сделать персональную выставку. Спрос на работы У Рябинина есть всегда – через тех людей, с которыми он однажды познакомился в творческой среде.

У Андрея Рябинина техническое образование. Он стал заниматься декоративной штукатуркой еще во время учебы. У него и его единомышленников был творческий клуб. Компания попросила выделить им помещение, чтобы они могли оказывать какую-то посильную помощь для университета и сами могли развиваться. Ведь мастерская для творца необходима, а дома заниматься прикладным искусством непросто. Так начался большой путь современного художника. Сейчас в МИРЭА до сих пор висят работы Андрея Рябинина.



"Мне понравилось это ремесло, и я решил освоить его на более профессиональном уровне и пытаться зарабатывать этим деньги. Мы делали заказ, это был клуб "Плэйс" на Пражской. Декорировали его. Тогда это было еще не на самом высоком уровне", – рассказал Рябинин.



Следующий уровень для развития художника стало смешение стилей и техник искусства. Сами по себе работы с декоративными штукатурками – это ремесленническое дело. Пр этом сами техники универсальные, рассказал Рябинин.

"Приложить это к живописи, к скульптуре, именно к искусству, это интересно. И это был уже следующий уровень, который мы хотели освоить. И освоили", – рассказал художник.

Сейчас он делает обложку для музыкального альбома группы, которая играет в жанре "прогрессив-треш-метал". Он создает ее как картину акриловыми красками на большом формате – 90 на 90. Потом ее сфотографируют, обработают. Так создается картинка для обложки.

"Рекомендовать свой путь кому-то сложно, потому что я все-таки занимался делом, которое мне нравилось. Я ради освоения профессии готов был идти на жертвы, жертвовать личным временем, личным комфортом. Я получил то, что хотел. У меня есть профессия и мне нравится то, чем я занимаюсь. То, что я окончательно ушел в искусство, это мое личное развитие. Могу рекомендовать не жалеть сил на то, что тебе действительно нравится и чем ты хочешь заниматься по жизни", – заключил Рябинин.

Участником проекта "Про молодежь" и героем очередного выпуска может стать каждый желающий, отправив сою историю на почту pressa@youthrussia.ru. Все выпуски можно посмотреть и прокомментировать по хештегу #нацсоветпромолодежь.

Напомним, "Про молодежь" – проект Национального Совета молодежных и детских объединений России, в состав которого входит большинство общероссийских и межрегиональных общественных организаций детей и молодежи, региональные ассоциации молодежных и детских объединений.

