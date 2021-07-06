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"Дерзайте, рискуйте, ставьте новые цели": президент Молодежной финансовой лиги о пользе работы в команде

"Дерзайте, рискуйте, ставьте новые цели": президент Молодежной финансовой лиги о пользе работы в команде

Проект "Про молодежь" – об интересных и ярких личностях, которые влюблены в жизнь и свое дело. В этот раз о своем пути к успеху рассказала 26-летняя москвичка Кристина Заболоцкая – финансист, президент Молодежной финансовой лиги, основатель проекта "Цифровой бал", советник директора Ассоциации развития финансовой грамотности.
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Своими базовыми направлениями деятельности девушка выбрала корпоративные финансы, математику и анализ рынков. Получив высшее образование в данной сфере, Кристина Заболоцкая на этом не остановилась. Она постоянно учится чему-то новому и советует каждому следовать ее примеру. Ведь, по мнению девушки, любому человеку в современном цифровом мире больших скоростей нужно непрерывно получать дополнительные знания.

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Кристина призналась, что выбирает новые курсы, книги и повышает квалификацию сообразно своему общему вектору развития. На данный момент она работает в одной из крупнейших управляющих компаний. Молодой специалист занималась инвестиционным анализом и спецпроектами. Также Заболоцкая является частным инвестором.

Последний курс, который окончила девушка – это Big Data MBA. Также она постоянно изучает иностранные языки. Кристина убеждена, что это очень полезно для общественной деятельности, поскольку позволяет работать с партнерами на новом уровне.

Цифровой был Заболоцкая придумала вместе со своим наставником после торжественного вечера в честь Дня финансиста, в оргкомитет которого она входит. В рамках этой идеи вокруг нее начали собираться единомышленники, вузы и компании.

"Нашей идеей было объединять молодежь и реализовывать ее инновационный потенциал. Мы реализуем это благодаря комьюнити-талантам, проектам по поддержке инициатив молодежи, экспертному диалогу и мультиформатным мероприятиям", – поделилась Кристина.

Сейчас девушка с командой готовят оффлайн фестиваль. Там будет не только деловая, но и культурная часть – тематический бал. Кроме того, они проводят продуктовый чемпионат. Причем не только в общероссийском масштабе. В нем задействован международный проект с Тайванем.

"Он призван решать проблемы регионов Дальнего Востока и Арктики. А дальше такие "продуктоны" будем проводить и для молодежи", – объяснила Заболоцкая.

Молодежная финансовая лига (МФЛ), президентом которой является Кристина, несмотря на свое название, ориентирована не только на финансистов, но и на представителей технических специальностей, юристов, – всех тех, кто разделяет ценности команды.

"Наши цели – это общественная польза, профессионализм и взаимопомощь. За пять лет нам удалось создать масштабную организацию. У нас есть эндаумент-фонд. Мы представлены более, чем в десяти регионах", – отметила Кристина.

МФЛ реализует интересные общественно значимые проекты всероссийского и международного масштаба. Это лектории с практиками, различные молодежные премии, инновационные круглые столы с партнерами и различные деловые мероприятия.

Заболоцкая уверена, что сообщество единомышленников помогает идти вперед, выбрать правильное направление и двигаться к нему гораздо быстрее, а также найти себе наставника, партнера, команду или вакансию. По словам Кристины, это ценные ресурс, который дарит вдохновение и новые возможности.

"Поэтому дерзайте, рискуйте, ставьте новые цели, двигайтесь к ним вперед. С единомышленниками возможно абсолютно все!", – убеждена девушка.

Своими целями на ближайшее время Кристина видит обучение, работу, тестирование гипотез и реализацию новых проектов. Так, сейчас она совместно с коллегой пишет книгу по цифровизации образования. Кроме того, у нее есть стартап, который смогут протестировать участники Цифрового бала. Стартап направлен на то, что с помощью технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных проводится отбор молодых талантов, формируется их трек развития, привлекаются финансирование и другие ресурсы для дальнейшего их развития.

"Про молодежь" – проект Национального Совета молодежных и детских объединений России, в состав которого входит большинство общероссийских и межрегиональных общественных организаций детей и молодежи, региональные ассоциации молодежных и детских объединений.

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Фото: www.instagram.com/ stinazabolotskaya/
Автор: 6 июля 2021, 16:05 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник

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