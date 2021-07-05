Акушер-гинеколог поделилась историей создания уникального аппарата для женщин

Мария Филатова создала аппарат под названием "Murqueen", который помогает женщинам при менструальной боли. Действие аппарата основано на виброакустических колебаниях низких частот (20-50 Гц). При возникновении менструальной боли аппарат прикладывается к низу живота, в результате чего происходит обезболивание. Эффект достигается практически мгновенно за счет избыточного раздражения нервных импульсов от одной зоны.

Мария Филатова изначально опробовала данный аппарат на себе, а затем, убедившись в его эффективности, решила запустить целый проект. Узнав от своего научного руководителя о конкурсе "Умник", Филатова решила поучаствовать в нем со своей разработкой и стала победительницей. После этом женщина начала работать с Фондом содействия инновациям "Старт-1".

При поддержке фонда Мария Филатова загорелась идеей производства разработанных ею аппаратов. Врач также приняла участие пермском акселераторе "Большая разведка" и в акселераторе при МФТИ. Общаясь с другими молодыми стартаперами, Филатова поняла, как организовать производство.

Женщина призналась, что у нее возникли определенные трудности в связи с табуированностью темы менструации – не все двери были открыты для разработчиков подобного проекта. Однако Мария Филатова знает, что она делает важное и нужное дело для многих женщин. Поэтому Филатова продолжает двигаться дальше. Она создала команду для реализации своего проекта и надеется, что в следующем году аппарат "Murqueen" уже будет запущен в массовое производство.

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