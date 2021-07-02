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"Нельзя быть абсолютно однобоким": тренер личностного роста вывела формулу полноценной жизни

"Нельзя быть абсолютно однобоким": тренер личностного роста вывела формулу полноценной жизни

Проект "Про молодежь" – об интересных и ярких личностях, которые влюблены в жизнь и свое дело. Личную историю социального и профессионального роста рассказала Екатерина Солодилова - руководитель проектов Ассоциации волонтерских центров.
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В свои годы девушка уже имеет огромный экспертный опыт в общественной деятельности и реализации крупных проектов. Также она является тренером личностного роста.

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История успеха Екатерины Солодиловой началась в 2006 году, когда девушку пригласили в школу кураторов студенческого союза МИРЭА (Российский технологический университет). После ее, Екатерина Солодилова поняла, что хочет заниматься общественной деятельностью, развитием, работой со студентами.

Серьезный шаг для нее случился в 2011 году, когда Екатерина поехала на обучение во Всероссийскую школу личностного роста и студенческого самоуправления "Прогресс". В итоге талантливую и упорную девушку пригласили в команду тренерского состава.

"Уже десять лет я работаю и живу этим", – поделилась Екатерина Солодилова.

В более полной мере девушка раскрыла себя в Ассоциации волонтерских центров – передовой стартовой площадке для подобных начинаний в нашей стране. Показателем работы организации Екатерина считает, в частности, акцию "Мы вместе".

Девушка работала в отделе Ассоциации, который занимается реализацией крупных волонтерских программ и проектов. Например, это конкурс "Доброволец России", являющий финальным мероприятием международного форума добровольцев.

На протяжении года Екатерина Солодилова вместе с коллегами из отдела была координатором деловой программы; еще год – сама занималась подготовкой конкурса. Дальше она уже выступала в качестве эксперта. Сейчас девушка дистанционно помогает коллегам.

"Основные мои темы – все, что связано с межличностными коммуникациями... Я выступаю консультантом в различных компаниях. Также являюсь сертифицированным тренером-нейротехнологом", – рассказала Екатерина.

У жадной до новых знаний девушки получилось сделать интересный ряд тренингов по стресс-менеджменту – управлению стрессом с использованием инженерных новшеств. В частности, это нейроинтерфейсы, которые используются в первую очередь для коррекции работы с детьми с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность). Для взрослых же они применяются для релаксации, расслабления.

Еще одна отрасль деятельности Екатерины – социальное проектирование. Она отметила, что сейчас в этом направлении проводится очень много грантовых конкурсов, и есть масса возможностей развития для молодежи. Екатерина Солодилова убеждена, что жизнь человека становится полноценной только тогда, когда он развивается и реализуется во всех сферах, а не только в профессии или семье.

"Нельзя быть абсолютно однобоким", – резюмировала Екатерина Солодилова.

"Про молодежь" – проект Национального Совета молодежных и детских объединений России, в состав которого входит большинство общероссийских и межрегиональных общественных организаций детей и молодежи, региональные ассоциации молодежных и детских объединений.

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Кадр youtube.com
Автор: 2 июля 2021, 11:23 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник

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