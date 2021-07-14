Когда аномальная жара покинет Россию? Отвечает метеоролог

Аномальная жара уже второй волной накрыла определенные регионы России. В связи с этим у измученных граждан возникает вопрос, когда в стране похолодает.

Метеоролог Александр Шувалов сообщил, что температурный рекорд был побит 13 июля. Что касается снижения температуры, то этого стоит ждать к следующей неделе, отметил он. Также стало известно, что в грядущие выходные в Московском регионе возможны локальные дожди. Так или иначе, надеяться на свежесть даже в этом случае не стоит, передает RT.

Ранее сообщалось, что на Тюменскую область надвигаются дожди и шквалистый ветер. В МЧС призвали местных жителей проявить бдительность, пишет URA.ru.