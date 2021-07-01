NL International отпраздновала 20-летие в Петербурге

В Санкт-Петербурге 12 и 13 июня состоялось грандиозное мероприятие в честь 20-летия NL International. Руководители компании и менеджеры сети из всех уголков страны поделились своими достижениями, рассказали о том, как провели непростой 2020 год, а также озвучили планы на будущее.

Инновационный бизнес

Сегодня NL известен как сильный и стабильный игрок рынка. Компания представлена не только в России, но и за рубежом. Но начиналось все в Новосибирске. В 2000 году предприниматели-сетевики Дмитрий Хохлов, Юлия Гордорт и Роман Товстик создали компанию New Life. Позже в названии стали использовать сокращенную, узнаваемую в наши дни аббревиатуру – NL.

Бизнес NL стремительно рос и уже в 2003 году компания стала международной: к концепции NL International присоединились французские партнеры. Тогда же компания вывела на рынок функционального питания один из своих флагманских продуктов – коктейли Energy Diet. Роман Товстик вспомнил, что в те годы, когда NL только открыла рынок функционального питания, многие говорили, что подвинуть тогдашних лидеров рынка нереально. Но компания не только завезла качественный продукт, быстро снискавший популярность и признание, но и в дальнейшем открыла собственное производство на территории России.





В 2006 году NL вошла в Европейскую Ассоциацию прямых продаж FEDSA (позднее – SELDIA). Знаковым для компании стал 2010 год, NL запустила проект "Магазины по всей России" – только за первый год открылось более 15 торговых точек. Сегодня, вместе с партнерами компания открыла 83 фирменных магазина от Санкт-Петербурга до Сахалина, и 284 офиса в 12 странах.

В 2008 году, спустя пару лет компания запустила сервис доставки продукции в любую точку России, а в 2013 году - круглосуточный call-центр для партнеров.

В 2014 году компания открыла собственное производство в России, сегодня здесь выпускаются все флагманские продукты NL – функциональное питание и БАДы.

Смелость – ключевое качество, благодаря которому NL стала экспертом в сетевом бизнесе, подчеркнул Товстик.

"Мы принимаем смелые решения, которые другие до нас не принимали. Все они в дальнейшем обернулись для нас большим позитивом", – отметил вице-президент NL.





Компания без границ

Сегодня NL присутствует во всех российских регионах и активно развивает международное направление. В прошлом году, несмотря на закрытые границы, удалось организовать открытие представительств в Турции и Грузии и начать продажи в Молдове. В ближайшее время компания открывает представительство в Финляндии — это позволит расширить продуктовый ассортимент в уже действующих странах Прибалтики.

За прошедшие годы NL выросла в огромную экосистему. Советник президента компании Людмила Астафьева рассказала, что сейчас у NL 22 торговые марки и 36 линеек продуктов, 450 наименований товаров.

"У нас сертифицированное по стандарту ISO собственное производство, партнеры по сырью – Naturex, Martin Bauer Group и другие крупные европейские производители, восемь партнеров по доставке", – отметила она.

Сейчас компания начинает создавать собственный мощный корпоративный университет. Людмила Астафьева анонсировала коллаборацию с корпоративным университетом Сбербанка. "У нас есть договоренность, что СберУниверситет передаст нам два мощных курса – по финансовой грамотности и инвестициям", – заявила советник президента компании.

NL по праву может считаться крупнейшим российским работодателем. Менеджерская сеть давно перешла отметку в 450 тысяч партнеров, а разработкой продуктов, производством и логистикой заняты более 800 человек.

"За 20 лет из маленького зернышка, из небольшой сети выросла целая экосистема NL. Приходящий к нам человек начинается пользоваться ресурсами и преимуществами нашей большой экосистемы", – подчеркнула Астафьева.

МИССИЯ и ценности

Основа бизнеса NL – пять базовых ценностей, объединенных в манифест: объединение, польза, открытость, развитие и амбиции. Первые буквы образуют слово опора.

«Мы создаем возможности, для того чтобы каждый человек мог найти свою точку опоры, оттолкнуться и взлететь», – сказала советник президента компании.

Спустя 20 лет компания видит свою миссию, в том, чтобы дать людям состояться, повысить их уровень жизнь, улучшить состояние здоровья и внешний вид.



"Мы за тем, чтобы объединять людей и команды, приносить и делиться пользой, быть полезными миру и делать его лучше и чище. Мы стремимся наращивать эффективность в бизнесе, быть настоящими, честными и никогда не останавливаться на достигнутом", – пояснила Астафьева.

Продукция для качественной жизни

NL продолжает расширять и совершенствовать свои производственные и научные мощности. Осенью 2020 года NL открыла R&D лабораторию UltraNovation в биотехнопарке Кольцово под Новосибирском. Это один из федеральных инновационных центров, ведущая научно-производственная площадка в сфере биотехнологий. Не менее технологичен и сам процесс производства. Сырье для своей продукции NL закупает у ведущих мировых поставщиков, в Новосибирск его доставляют даже из Колумбии, а качество и безопасность продукции подтверждается международным стандартом качества ISO 22000.

За 20 лет компания прошла путь от дистрибуции, до собственного производства, развития сторонних стартапов и собственного R&D направления. Выстроенная гибкая система позволяет оперативно отвечать на запросы клиентов, совершенствовать продукцию и выводить ее на рынок.





Суперфуды и кето-питание

В 2021 году компания собирается вывести на рынок новый ассортимент, который будет доступен уже в этом году. О разработках рассказала директор лаборатории Ultranovation Светлана Король.

По ее словам, компания активно работает над низкоуглеводными продуктами.

"Нас ждет низкоуглеводное меню. В первую очередь это будет коктейль, но будут и другие низкоуглеводные продукты", – уточнила она.

Кароль анонсировала начало работы NL над ассортиментом кето-продуктов. "Кето-питание – особый вид низкоуглеводного питания с повышенным содержанием жиров и умеренным содержанием белков", – пояснила она.



Кроме того, компания готовится вывести на рынок супер-фуды. Это продукты, которые даже в небольших количествах дают колоссальную пользу человеку.

"Супер-фуды известны со времен ацтеков. Даже небольшая горстка семян чиа давала им огромную выносливость – они могли осуществлять многочасовые переходы", – рассказала директор лаборатории Ultranovation.





Сложности юбилейного года



В 2020 году NL International исполнилось 20 лет. Праздничный год омрачила пандемия коронавируса. В тяжелые дни самоизоляции и всеобщей неопределенности руководители и партнеры компании объединились для поиска новых решений и поддержки друг друга.

Президент NL International Дмитрий Хохлов рассказал, что во времена карантина лидеры компании организовали встречи для обмена опытом в Zoom.

"Мы получили такое количество человеческих историй, реальных, живых, невероятно сильных, которые наполняли нас нужными мыслями, правильной энергией, вдохновляли нас и давали понять, что мы на правильном пути", – поделился он.

Именно в этот период был запущен ряд программ для поддержки менеджеров сети: введен премиальный бонус для наставников, появилась новая бонусная программа "Миллион на мечту", была запущена серия новых продуктов, рассказала вице-президент NL International Юлия Гольдорт. Несмотря на пандемию, NL сумела укрепить позиции на рынке.



"Мы стали двигаться другими темпами. И сделали невероятное – выросли в два раза", – подчеркнула она.

Благодаря бонусной программе "Миллион на мечту", которая пришла на смену известному «Автобонусу», партнеры компании смогли получить сверхдоходы от бизнеса, отметил Роман Товстик. "Мы как дети радовались, что наши менеджеры получают такие бонусы", – признался вице-президент компании.







О работе NL в период пандемии рассказал и исполнительный директор компании Олеся Баль. По ее словам, весной прошлого года на удаленный формат работы в минимальные сроки были переведены 240 сотрудников. Компании удалось сохранить этапы производства и продаж, оперативно расширить логистику и предложить новые варианты по доставки. Что касается продавцов розничных магазинов, то они демонстрировали максимальную степень вовлеченности в работу: сами доставляли заказы на автомобиле или пешком.





"Крутая сеть"

Сегодня NL – привлекательный партнер для бизнеса. Все больше людей рассматривают сетевое предпринимательство в качестве основного или дополнительного дохода.

Роман Товстик рассказал о дальнейшей стратегии компании. На мероприятии в честь 20-летия он объявил о создании стратегии Cool Network – "Крутая сеть". В ее развитие компания будет вкладывать большие финансы и усилия.

"Cool Network состоит из четырех точек. Первая – профессионализм. Мы одними из первых пробиваем дорогу профессионального обучения сетевых предпринимателей. Мы вкладываем в это деньги, ресурсы и опыт лидеров", – сказал Товстик.

Второй краеугольный камень стратегии - единство и сплоченность сети. Третий пункт – расширение географии, не только открытие новых стран, но и увеличение возможностей для дистанционной работы. "Я мечтаю, чтобы наши лидеры зарабатывали чеки в разных валютах", – заявил вице-президент компании.



Четвертый пункт стратегии "Крутая сеть" – оставаемость, рассказал Товстик.

"Cool Network – сеть, в которой люди хотят остаться. Оставляйте людей, чтобы они хотели быть с вами, хотели быть с нами", – резюмировал он.





Социально ответственный бизнес

Компания ставит перед собой цель не только научить зарабатывать, но и распоряжаться деньгами. В 2007 году учредителями NL был создан благотворительный фонд «Солнечный город», который сегодня входит в десятку самых крупных фондов Росcии, а NL и сегодня остается главным стратегическим партнером. В 2011 фонд стал обладателем «Социального Оскара» в номинации «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства» Всероссийского фестиваля «СоДействие».

Несмотря на трудности 2020 года, партнеры компании не перестали поддерживать системные благотворительные проекты. Только за последний год сетью и компанией было перечислено более 42 миллионов рублей. А за весь период работы фонда — 14 лет — около 230 миллионов рублей. Эти средства направлены на развитие проектов фонда – помощь детям, оставшихся без попечения родителей.





Юбилей NL International по традиции вел близкий друг компании Тимур Родригез. Мероприятие собрало более 5000 партнеров на площадке Ледового дворца, оно стало самым масштабным событием в Санкт-Петербурге в тот уик-энд.