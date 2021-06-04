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Бизнес на клевете: как телеграм-каналы лгут и вымогают деньги

Бизнес на клевете: как телеграм-каналы лгут и вымогают деньги

В телеграм-каналах принцип анонимности возведен в абсолют. Авторы, не беспокоясь о достоверности, могут писать буквально все, что им хочется, или за что могут заплатить деньги. Но в погоне за прибылью владельцы и модераторы телеграм-каналов забывают, что за свои слова они могут ответить по всей строгости уголовного законодательства.
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В эпоху социальных сетей каждый может стать блогером, рупором общественного мнения. Существуют площадки, где можно публиковать различную информацию и не нести ответственность за ее распространение. Например, в пресловутых телеграм-каналах зачастую появляются непроверенные данные, окрашенные сугубо субъективным мнением.

Стиль некоторых публикаций призван обесценивать национальные ценности, подрывать репутацию государственных деятелей и знаменитых бизнесменов. В таких случаях авторы не приводят какие-либо аргументы, а позволяют хамство, оскорбления и издевательства.

Скришот публикации в телеграм-канале Компромат под СКрепкой

Ярким примером являются телеграм-каналы "Компромат по СКрепкой", "Котел #6", "Страна и народ", PZDC, "Арбитр", "Компромат 2.0". Как отмечает издание "Аргументы недели", авторы, будучи анонимными, могут публиковать откровенную ерунду и не стесняться брать за это не самые маленькие деньги.

Скришот публикации в телеграм-канале Компромат под СКрепкой

Иногда у администраторы телеграм-каналов отправляют в Сеть просто грязный поток сознания. Никаких доказательств, никакой аналитики, все высосано из пальца.

В качестве примера можно привести телеграм-канал со звучным названием PZDC. В названии явно читается известное ругательство.

Авторы данной площадки упражняются в демагогии как могут. Они используют такие речевые обороты, как "обокравший казахов очкарик-технократ, "Роскосмос" – значит воруют" и другие подобные сомнительные приемы, которое не допускает к использованию ни один более-менее качественный интернет-ресурс.

Скришот публикации в телеграм-канале PZDC

Издание сравнивает телеграм-каналы с даркнетом, ведь за деньги можно анонимно не просто пустить слух, а запустить целую кампанию по "уничтожению" какого-либо лица. Например, опубликовать неизвестно откуда взявшийся "компромат". А некоторые не брезгуют вымогательством: выливают ушат помоев на человека до тех пор, пока тот не заплатит, чтобы отстали.

Разместить проплаченный текст очень просто – достаточно списаться с администраторами тг-канала. После этого за определенный прайс они опубликуют какой угодно вздор – хоть про связь рептилоидов с планеты Нибиру с каким-нибудь влиятельным чиновником и бизнесменом. Что-то подобное во "влиятельных" телеграм-каналах уже публиковалось.

Цена на публикацию поданного под соусом "инсайдерской информации" заказного негатива в большинстве подобных телеграм-каналов и сайтов составляет от 500 до двух тысяч долларов. Солидные суммы берутся и за удаление публикации. А за более внушительный прайс можно и вовсе поставить "блок" на негатив о той или иной персоне на год. Ничего личного, просто бизнес.

"Еще полезно отслеживать любые новости, связанные с выбранными объектами, в том числе позитивные. Дали орден – на тебе ушат помоев в тот же день! Так, глядишь, и созреет клиент. И заплатит, чтобы отстали", – пишут о принципах работы телеграм-каналов "Аргументы недели"

Авторам телеграм-каналов было бы полезно помнить о наличии в Уголовном кодексе РФ статьи 128.1 "Клевета". Распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей, общественными работами.

А вот клевета в Сети интернет наказывается уже строже. Штраф – до одного миллиона рублей или или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Особо рьяные авторы тг-каналов рискуют загреметь в места не столь отдаленные на срок до двух лет. Подумать над своим поведением и способом заработка, а заодно и подтянуть русский язык у них будет достаточно времени.

Не менее полезным для авторов тг-каналов будет помнить о статье 163 УК РФ "Вымогательство". Здесь сроки заключения еще более внушительные. Максимальный – 15 лет лишения свободы.

Примеры уголовной ответственности для администраторов телеграм-каналов уже есть. Авторы некогда известных в российском сегменте "телеги" каналов "Футляр от виолончели" и "Устинов троллит" были привлечены к ответственности по УК РФ. При этом цена одного из этих каналов перед закрытием оценивалась в два миллиона долларов.

История с авторами этих каналов показывает: от ответственности за клевету и вымогательства никуда не деться.

Читателям же можно дать лишь один совет: не следует воспринимать телеграм-каналы как надежный источник информации. Нельзя ставить знак равенства между анонимностью и достоверностью. Ответственности за опубликованные сведения в таком случае не несет никто.

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Фото: Schaube/ face to face/ www.globallookpress.com
Автор: 4 июня 2021, 10:32 Источник: Аргументы недели ✓ Надежный источник

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