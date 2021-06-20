До 36 градусов: синоптик предрек России аномальную африканскую жару и температурные рекорды

В ближайшую неделю на Европейской части России ждёт по-настоящему африканская погода. Таким прогнозом поделился синоптик, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, жителям стоит подготовиться к аномальной жаре и температурным рекордам. В особенности это предупреждение касается Москвы и Московской области, где температура воздуха может подняться до невероятных 36 градусов тепла. Специалист добавил, что почти на всей Среднерусской равнине не будет даже кратковременных осадков, а солнце будет "жарить" нижние слоя атмосферы сквозь чистое небо. Лишь к концу недели могут сформироваться тучи, но в лучшем случае они остудят воздух до 29 градусов, передаёт телеканал "360".
Евгений Тишковец считает, что погода в России будет на порядка 15 градусов жарче климатической нормы. При этом палящий зной будет ежедневно устанавливать температурные рекорды: жара будет настолько сильной, что её показатели будут самыми высокими из когда-либо зафиксированных метеорологами.
Синоптик также предполагает, что на следующей неделе наверняка будет установлен исторический рекорд для июня. Предыдущий был установлен целых 120 лет назад: в последний раз подобная ситуация наблюдалась лишь в 1901 году. Из-за аномального пекла в некоторых регионах будет введён оранжевый уровень погодной опасности.
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