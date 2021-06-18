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Общество

Россиянам пообещали идеальную погоду в июле

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В июле на территории России установится идеальная по летним меркам погода. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Паршина пояснила, что погода во втором месяце лета будет идеальной, поскольку она соответствует всем климатическим нормам июля. К примеру, на европейской части России дневная температура воздуха составит от 20 до 27 градусов тепла, а на юге – от 28 до 33 градусов. А ночью россиян ждёт комфортная прохлада: от 11 до 16 градусов тепла, сообщает телеканал "360".

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Автор: 18 июня 2021, 11:41 Источник: "Российская газета" ✓ Надежный источник

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