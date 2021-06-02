В Китае горит крупнейший завод Apple

Судя по видео, огонь охватил большую часть здания завода "Фоксконн". Как сообщают местные СМИ, из помещений эвакуировали всех сотрудников компании. Тушить возгорание приехали пожарные из сразу нескольких регионов.
Аналитики отмечают, что из-за происшествия цены на гаджеты популярной фирмы могут подскочить. Подробности и обстоятельства ЧП выясняются. Причины возгорания устанавливаются.
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